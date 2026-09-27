Tofaş CEO'su Eroldu: Türkiye'nin Opel dünyasındaki stratejik rolü güçleniyor

Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Tofaş ile Opel arasındaki güçlü iş birliği, Almanya'da gerçekleştirilen üst düzey temaslarla ele alındı. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Opel'in Almanya'nın Rüsselsheim kentindeki Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Opel CEO'su Florian Huettl ve markanın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde küresel otomotiv sektöründeki dönüşüm süreci, Opel'in orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri, elektrifikasyon, sürdürülebilir mobilite ve değişen müşteri beklentileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Türkiye pazarının Opel açısından taşıdığı stratejik önem ve Opel Türkiye'nin markanın global yapılanması içerisindeki güçlü konumu da görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Türkiye'nin Opel dünyasındaki stratejik konumu ele alındı

Toplantılarda Opel'in Türkiye pazarındaki gelişimi ve büyüme potansiyeli üzerinde durulurken, Türkiye'nin markanın üçüncü iç pazarı olarak taşıdığı önem vurgulandı. Taraflar, Opel'in Türkiye'deki varlığının daha da güçlendirilmesine yönelik fırsatların yanı sıra Türkiye otomotiv pazarının önümüzdeki dönemde sunacağı büyüme potansiyeli konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Tofaş'ın üretim yetkinlikleri gündemdeydi!

Ziyaretin önemli gündem başlıklarından birini de Tofaş'ın Opel markası için üstlendiği mevcut üretim rolü oluşturdu. Bu kapsamda, Tofaş'ın yüksek üretim kabiliyeti ve kalite standartları ele alındı. Tofaş'ın üretim tecrübesi ve sanayi altyapısının, Opel'in mevcut operasyonlarına katkı sağlayan önemli unsurlardan biri olduğu vurgulandı. Tofaş Fabrikası'nda hâlihazırda Opel Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Markanın hafif ticari araç ailesinin önemli modellerinden Combo'nun da K9 projesi kapsamında seri üretimine kısa süre içinde başlanacak. Bu üretim yetkinliğinin, Opel'in üçüncü iç pazarı olan Türkiye'deki konumunu ve hafif ticari araç pazarındaki performansını desteklemedeki önemi de değerlendirildi.

Astra üretim hattını inceledi

Program kapsamında Opel'in Rüsselsheim'daki üretim tesislerini de ziyaret eden Cengiz Eroldu, markanın önemli modellerinden Astra'nın üretim hattında incelemelerde bulundu. Üretim süreçleri, kalite uygulamaları ve verimlilik çalışmalarına ilişkin bilgi alan Eroldu, Opel yönetimiyle geleceğin üretim teknolojileri ve otomotiv endüstrisinin dönüşümüne ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirdi.

"Türkiye'nin Opel dünyasındaki stratejik rolü güçleniyor"

Ziyaretin ardından değerlendirme yapan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, şunları söyledi: "Otomotiv sektörü çok boyutlu ve hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönemde güçlü markalar kadar, güçlü üretim altyapıları ve uzun vadeli stratejik iş birlikleri de büyük önem taşıyor. Florian Huettl ve Opel yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde markanın gelecek vizyonunu, Türkiye pazarındaki büyüme potansiyelini ve önümüzdeki dönemde birlikte yaratabileceğimiz yeni fırsatları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye, Opel'in en büyük üçüncü pazarı olarak markanın büyüme hedeflerinde stratejik bir konuma sahip. Tofaş olarak üretim tecrübemiz ve sanayi gücümüzle Opel'in hem Türkiye'deki gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Tofaş ile yürütülen iş birliğinin Opel açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Opel CEO'su Florian Huettl ise, Türkiye'nin markanın büyüme stratejisindeki önemli pazarlardan biri olduğunu vurguladı. Güçlü ürün gamı ve önümüzdeki dönemde sunulacak yeni modellerle Türkiye'deki müşterilerin beklentilerine yanıt verilmesinin ve markanın pazardaki başarısının daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini belirtti. Tofaş'ın pazar tecrübesi, güçlü bayi ağı ve üretim yetkinliklerinin iş birliğinin önemli dayanaklarını oluşturduğunu ifade eden Huettl, bu iş birliğiyle Opel'in Türkiye'deki büyüme potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirileceğine inandığını dile getirdi.

Rüsselsheim'da gerçekleştirilen görüşmeler, Tofaş ve Opel arasındaki iş birliğinin satış ve pazarlamanın ötesine geçerek hafif ticari araçlarda mevcut üretim faaliyetlerini ve Opel'in Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik uzun vadeli stratejik hedefleri kapsayan güçlü bir yapı içerisinde gelişmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır.