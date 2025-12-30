TOFAŞ üretime geçici ara verme kararı aldı
Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Tofaş, Bursa’daki fabrikasında yıl sonu çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Bursa Fabrikası’nda 2 Ocak 2026 ile 11 Ocak 2026 tarihleri arasında üretimin durdurulacağı bildirildi.
Açıklamada, fabrikanın 12 Ocak 2026 Pazartesi günü yeniden üretime başlayacağı ifade edildi.
Bakım ve envanter sayımı gerekçe gösterildi
Şirket yönetimi, üretime ara verilmesinin yıl sonu envanter sayımı ile üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu sürecin rutin bir uygulama olduğu belirtildi.