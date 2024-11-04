Tofaş'ın üçüncü çeyrekteki kârı beklentilerin altında kaldı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları tarafından açıklanan 2024 yılı 3. çeyrek verilerine göre, şirketin 9 aylık kâr ise yüzde 62,7 düşüşle 5,03 milyar TL’ye geriledi.

Şirketin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 gerilerken, dokuz aylık dönemde ise toplam satışlar yüzde 30 düşüşle 87,1 milyar TL’ye geriledi.

Şirketin üretim hacmi de dokuz aylık dönemde 115 bine geriledi. Söz konusu gerilemede Egea modelindeki üretim düşüşü ve Doblo üretiminin sona ermesi etkili oldu. Şirketin iç piyasa satışları yüzde 28,8 ve dış piyasa satışları ise yüzde 32,9 azalma gösterdi. Toplam satış adedi ise yüzde 29,7 düşüşle 133,3 bine geriledi. Bu çerçevede şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 9 aylık dönemde yüzde 57,3 gerilerken FAVÖK marjı ise 12,8’den 4,5’e geriledi. Şirketin net kâr marjı ise 5 puanlık düşüşle 10,8’den 5,8’e gerilemiş oldu.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre şirket, geleceğe yönelik beklentilerinde de iyileştirmeye gitti ve yurt içi satış beklentisini 120-149 bin araç seviyesinden 130-140 bin araca hafif yukârı yönlü revize ederken ihracat adet beklentisini ise 35-45 bine aşağı çekti (Önceki: 40-50 bin araç) Şirket ayrıca 135-145 bin araç üretim gerçekleşmesini bekliyor. VÖK (Vergi Öncesi kâr) marjı beklentisini ise yüzde 6-8 oranından yüzde 5’in üzerine revize etti.

Şirket, finansallarına ek olarak yaptığı açıklamada Stellantis markaları için öngörülen yeni “K0” modelin hafif ticari araç ve “Combi” versiyonlarının Türkiye’de üretim hakkının Tofaş’a verilmesine ilişkin lisans sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

Şirket bu anlaşma ile 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedefliyor. Rekabet Kurulu’nun ara kârarı Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin Tofaş tarafından devralınmasına ilişkin sürecin devam edebileceğine işaret ediyor. Bu gecikme de hisse üzerinde baskı oluşmasına neden olan faktörler arasında görülüyor.