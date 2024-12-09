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Tofaş'ta ayrılmalar ve işten çıkarmalarla çalışan sayısı yüzde 13 azaldı

Tofaş'ta personel hareketliliği yaşanıyor. İşten ayrılmalar ve gönüllü ayrılmalar ile Tofaş’ta çalışan sayısı yüzde 13 azaldı.

Haber Merkezi
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Tofaş'ta ayrılmalar ve işten çıkarmalarla çalışan sayısı yüzde 13 azaldı
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Tofaş'ın çalışan sayısı, işten gönüllü ayrılanların ve üretim planlaması çerçevesinde yapılan işten çıkarmaların etkisiyle Eylül sonuna kıyasla yüzde 13 azaldı. 

Şirketin bu sabah KAP'a yaptığı açıklamaya göre çalışan sayısı 30 Eylül'e kıyasla yüzde 13 azalarak 4.593 kişiye indi. 

Şirket ayrılan çalışanlara yaklaşık 330 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti. Şirketin 30 Eylül tarihli faaliyet raporuna göre çalışan sayısı geçen yıl sonuna göre 739 kişi azalarak 5.286 kişi seviyesindeydi.

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