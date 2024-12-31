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Tofaş’ta üretime sayım ve bakım arası veriliyor

Tofaş, envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları kapsamında 2-14 Ocak'ta üretime ara verecek.

Haber Merkezi
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Tofaş’ta üretime sayım ve bakım arası veriliyor
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Tofaş, Bursa fabrikasında envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları kapsamında 2-14 Ocak 2025 tarihleri arasında üretime ara verecek.

Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Bursa fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 2 Ocak 2025 - 14 Ocak 2025 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceği belirtildi.

Fabrikada 15 Ocak 2025 Çarşamba günü üretime başlanacak.

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