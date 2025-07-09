  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. TOFAŞ’tan Bursa fabrikasında üretime ara verecek
Takip Et

TOFAŞ’tan Bursa fabrikasında üretime ara verecek

TOFAŞ, Bursa’daki üretim tesisinde 28 Temmuz – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında planlı izin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle üretime geçici ara vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOFAŞ’tan Bursa fabrikasında üretime ara verecek
Takip Et

TOFAŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Bursa’daki üretim tesisinde 28 Temmuz – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceğini bildirdi.

Şirket, söz konusu dönemde planlı izin kullanımı ile birlikte üretim hatlarında bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirtti. Bu süreçte çalışanlar yıllık izin hak edişlerini kullanacak. Fabrikada ise yalnızca nöbetçi personel görev yapacak ve bu personel aracılığıyla bakım ile revizyon faaliyetleri yürütülecek.

OBA Makarna, Hendek yangını sonrası sigortadan ilk ödemeyi aldıOBA Makarna, Hendek yangını sonrası sigortadan ilk ödemeyi aldıŞirket Haberleri

 

Fed tutanakları: Faiz indirimi ihtimali yükseliyorFed tutanakları: Faiz indirimi ihtimali yükseliyorEkonomi

 

Şirket Haberleri
Türk Henkel’in Ankara fabrikası Avrupa’nın 2’nci, Orta Doğu’nun en büyüğü oldu
Türk Henkel’in Ankara fabrikası Avrupa’nın 2’nci, Orta Doğu’nun en büyüğü oldu
OBA Makarna, Hendek yangını sonrası sigortadan ilk ödemeyi aldı
OBA Makarna, Hendek yangını sonrası sigortadan ilk ödemeyi aldı
Rekabet Kurulu'ndan Opet'e para cezası
Rekabet Kurulu'ndan Opet'e para cezası
X CEO’su Linda Yaccarino istifa etti
X CEO’su Linda Yaccarino istifa etti
Çip devi, 4 trilyon dolar piyasa değerini aşan ilk şirket oldu!
Çip devi, 4 trilyon dolar piyasa değerini aşan ilk şirket oldu!
Shell & Turcas, müşteri deneyiminde Türkiye’nin en İyi 10 markası arasında
Shell & Turcas, müşteri deneyiminde Türkiye’nin en İyi 10 markası arasında