TOFAŞ’tan Bursa fabrikasında üretime ara verecek

TOFAŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Bursa’daki üretim tesisinde 28 Temmuz – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceğini bildirdi.

Şirket, söz konusu dönemde planlı izin kullanımı ile birlikte üretim hatlarında bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirtti. Bu süreçte çalışanlar yıllık izin hak edişlerini kullanacak. Fabrikada ise yalnızca nöbetçi personel görev yapacak ve bu personel aracılığıyla bakım ile revizyon faaliyetleri yürütülecek.