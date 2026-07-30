  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. TOFAŞ'tan yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira konsolide net kar
Takip Et

TOFAŞ'tan yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira konsolide net kar

Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) konsolide net karı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 197,2 artarak 6 milyar 291 milyon lira oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
TOFAŞ'tan yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira konsolide net kar
Takip Et

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin yılın ilk yarısına ilişkin finansal bilançoları paylaşıldı.

Buna göre, TOFAŞ'ın konsolide net karı yılın ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 197,2 artarak 6 milyar 291 milyon liraya yükseldi. Söz konusu rakam geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 117 milyon liraydı.

Şirketin konsolide net karı yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 33,7 artarak 3 milyar 92 milyon lira oldu.