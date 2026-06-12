TOG Bazar, Yapı Kredi Crystal ana sponsorluğunda gerçekleşti

TOG tarafından, TOG Sosyal Komite üyelerinin destekleriyle hayata geçirilen etkinlik; 18. yılında bir kez daha Türkiye’nin 81 ilinde sosyal fayda odaklı çalışmalar yürüten Toplum Gönüllüsü gençlere destek sağladı. Etkinlikten elde edilen gelir, bu yıl da gençlerin eğitimlerine ve gönüllülük çalışmalarına kaynak oluşturdu.

Bugüne kadar 1000’den fazla markanın destek verdiği TOG Bazar, 20.000’den fazla ziyaretçiyi ağırlayarak gençlerin hayata geçirdiği sosyal fayda projelerine katkı sundu. Bu yıl; moda, güzellik, yaşam, tasarım, gastronomi ve farklı kategorilerden birçok marka TOG Bazar’da bir araya geldi. Shangri-La Bosphorus İstanbul’un mekân sponsoru olduğu etkinliğin ana sponsorluğunu ise Yapı Kredi Crystal üstlendi.