TokenFlex, çalışan deneyiminde doğum günü hediyelerini dijitalleştiriyor

Çalışan beklentilerinin hızla dönüştüğü yeni çalışma dünyasında bağlılık, ücret ve yan hakların ötesine geçiyor. Çalışanlar, kurumlarıyla yalnızca bir iş ilişkisi değil; kendilerini gören, hatırlayan ve değer veren daha insani bir bağ kurmak istiyor. Doğum günleri de çalışanların kurumları tarafından hatırlandığını hissettiği en kişisel temas anlarından biri olarak öne çıkıyor.

TokenFlex’in devreye aldığı yeni uygulama, şirketlerin tek bir panel üzerinden çalışanlarının doğum günü kutlamalarını otomatik ve dijital olarak günün ilk saatlerine planlayabilmesini sağlıyor. Şirketler bakiye yükleme işlemlerini yönetebiliyor, tüm süreci uçtan uca takip edebiliyor ve çalışanlarının özel gününe günün ilk anlarında eşlik edebiliyor.

Uygulama; hediye seçimi, teslimat ve manuel takip gibi geleneksel süreçleri ortadan kaldırıyor. Çalışanlar, Türkiye’nin 81 ilinde giyimden teknolojiye, ev yaşamından günlük ihtiyaçlara kadar geniş bir kullanım ağına sahip TokenFlex Hediye Kartı ile hediyelerini kendi tercihlerine göre özgürce seçebiliyor. Böylece hediye seçimi, fiziksel teslimat, lojistik takip ve manuel operasyon gibi süreçler sadeleşirken çalışanlara daha hızlı, esnek ve kişisel bir deneyim sunulabiliyor.

Tamamen dijital altyapısı sayesinde TokenFlex; hız, esneklik, kişiselleştirme ve kullanım özgürlüğünü bir araya getirerek çalışan deneyiminde yeni nesil bir standart oluşturmayı hedefliyor.

Teknolojiyle kolaylaşan, doğru anda anlam kazanan hediye deneyimi

TokenFlex Genel Müdürü Erkin Uzun, çalışanların doğum günü kutlamaları için hazırlanan kişiselleştirilmiş bu deneyimle ilgili şunları söyledi:

“Yapay zekâ ve otomasyon çağında birçok süreç hızlanıyor ve standartlaşıyor. Ancak çalışan bağlılığını güçlendiren unsurlardan biri hâlâ insanın kendisini görülmüş, hatırlanmış ve değerli hissettiği anlar. Doğum günleri de bu anlamda çalışanların kurumlarıyla kurduğu bağı daha kişisel ve daha anlamlı hale getiren önemli temas noktalarından biri. Birçok şirketin çalışanlarının doğum günleri konusunda duyarlı olduğunu ve o gün çalışanlarına kendilerini özel hissettirme konusunda samimi bir niyet taşıdığını görüyoruz. Ancak doğru hediyeyi seçme zorluğu, hediyenin beğenilmeme riski, lojistik süreçler ve operasyonel yük bu iyi niyetin hayata geçmesini zorlaştırabiliyor. Biz TokenFlex olarak, bu ihtiyaca cevap vermek için özel günlere yönelik dijital hediye bakiyesi yaklaşımını geliştirdik. Bu çözüm sayesinde şirketlerin çalışanlarının doğum günlerini günün ilk saatlerinde kutlamasını sağlarken, çalışanlara da kendilerine tanımlanan bakiyeyi kendi tercihleri doğrultusunda kullanma imkânı sunuyoruz. Çünkü burada asıl mesele hediye vermenin ötesinde; şirketlerin çalışanlarına doğru anda, doğru şekilde temas edebilmesini kolaylaştırmak.”