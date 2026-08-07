Tokenflex’ten çalışanların satın alma gücünü artıran ayrıcalıklar kulübü: Flexclusive

Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren çalışan yan haklar platformu TokenFlex, kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Hayata geçirilen yeni ayrıcalıklar kulübü Flexclusive ile TokenFlex kullanıcıları; özel avantajlarla harcama yaparken kazanıyor, sürekli yenilenen fırsatlardan faydalanabiliyor. Flexclusive, Koç Topluluğu'nun ekosistemini 100'ü aşkın marka ve iş ortağının sunduğu avantajlarla buluşturarak çalışanlara Türkiye'nin en kapsamlı kurumsal ayrıcalıklar platformlarından birini sunmayı hedefliyor.

Günlük yaşamın her alanına dokunan kişiselleştirilmiş ayrıcalıklar

TokenFlex, mobil uygulamasını ve Flexclusive'i kullanıcılarının günlük yaşamına değer katan yeni nesil bir deneyim alanı olarak tasarladı. Bu dönüşümün temelinde ise çalışan beklentilerindeki değişim yer aldı. Uluslararası İK ve yönetim danışmanlığı şirketi Mercer tarafından gerçekleştirilen “2025 Executive Outlook Study” araştırması, şirketlerin %83'ünün mevcut çalışanları elde tutmayı birinci öncelik haline getirdiğini gösteriyor. Aynı araştırma, bugün iş hayatında beş farklı kuşağın bir arada çalıştığını ve çalışanların kendi yaşam tarzlarına uygun, kişiselleştirilmiş deneyimler beklediğini vurguluyor.

Flexclusive, yemek kartından hediye kartlarına, geçiş çözümlerinden esnek yan haklara kadar çalışan yan haklarını tek platformda buluşturan TokenFlex kullanıcılarına, yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına uygun ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor. Böylece çalışanlara yalnızca indirim ve kampanya sağlayan bir platform olmanın ötesine geçerek, günlük yaşamın farklı anlarında değer yaratan ve çalışan deneyimini zenginleştiren kapsamlı bir ayrıcalık dünyası oluşturuyor.

TokenFlex’lilerin yararlandığı avantajlı kampanyalardan bazıları şöyle: Biletix’te konserden tiyatroya birbirinden özel etkinliklere %50’ye varan indirimlerle erişebiliyor. Koçtaş mağazalarında geçerli %8 indirim ayrıcalığından yararlanarak ev ve yaşam ihtiyaçlarını daha avantajlı şekilde karşılıyor. Hepsiburada’da alışveriş deneyimlerini özel kampanyalar ve avantajlarla zenginleştirirken, Obilet iş birliği sayesinde seyahatlerini de ayrıcalıklı fırsatlarla planlayabiliyor.

“Çalışan bağlılığı artık yalnızca iş yerinde değil, hayatın her anında kazanılıyor”

TokenFlex Proje Yönetimi Ofisi Direktörü Dicle Aslan, Flexclusive'in yalnızca yeni bir ürün değil, çalışanların alım gücünü artıran, çalışan deneyimini yeniden tanımlayan stratejik bir platform olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Çalışanların beklentileri hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Artık güçlü bir çalışan deneyimi yalnızca ofiste sunulan imkânlarla değil, çalışanların günlük yaşamına dokunan ve onlara sürekli değer katan deneyimlerle şekilleniyor. Çalışan bağlılığı da tam bu noktada, hayatın her anında kazanılıyor. Flexclusive'i bu bakış açısıyla geliştirdik. Flexclusive yalnızca yeni bir ürün değil, çalışanların alım gücünü artıran, çalışan deneyimini yeniden tanımlayan stratejik bir platform. Amacımız sadece indirim ve kampanyalar sunmak değil; TokenFlex kullanıcılarının her gün yeni ayrıcalıklar keşfettiği, kendilerini değerli hissettiği ve yaşamın farklı anlarında daha fazla kazandığı bir deneyim ekosistemi oluşturmak. Çünkü geleceğin yan hak anlayışı, çalışanların hayatına yalnızca belirli günlerde değil, her gün dokunabilen markalar tarafından şekillendirilecek."

Koç ekosisteminin ayrıcalıkları da yan haklar platformu altında çalışanlar ile buluşuyor, çalışanların satın alma gücü artıyor

Koç Topluluğu ekosisteminin gücünü 100'den fazla marka ve iş ortağının sunduğu fırsatlarla bir araya getiren Flexclusive, çalışanların satın alma gücünü artırırken Türkiye'nin en kapsamlı kurumsal ayrıcalıklar platformlarından biri olmayı hedefliyor. Aynı zamanda iş ortaklarına yüksek görünürlük sağlayan, markalar ile çalışanları anlamlı deneyimlerde buluşturan ve platform etkileşimini sürekli güçlendiren sürdürülebilir bir değer ekosistemi sunuyor.