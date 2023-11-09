Topkapı29, kredisiz 72 ay taksitle konut sahibi olma imkanı sunuyor

Akzirve Gayrimenkul ve Yatırım açıklamasına göre, modern mimarisi, yüksek inşaat kalitesi, insan odaklı tasarımı, geniş yeşil alanları, sosyal ve kültürel zenginlikleriyle çok geniş bir alanda, yüksek kaliteli bir yaşam vadeden Topkapı29, kalan son daireler için yepyeni bir kampanya başlattı.

Geçen yıl inşaatına başlanan, 1691 konut, rezidans, alışveriş merkezi, ofis, otel gibi birçok farklı fonksiyonu bir arada bulunduran Topkapı29'un, 15 vinç ve 2 binden fazla çalışanla konut sektörünün en hızlı projelerinden olduğu ifade ediliyor.

Avrupa’nın en iyi mimarlık ofislerinden Chapman Taylor tarafından tasarlanan proje, meydanları, özel peyzaja sahip yeşil alanları, sokakları, avluları ve sosyal buluşma noktalarıyla tamamen yaşam konforunu öne alan yenilikçi bir tasarım anlayışıyla hayata geçirildi.

Hepsi balkonlu, bahçeli ve teraslı olarak tasarlanan 1+1’den 5+1’e değişen boyutlardaki daireler hem nefes hem de ışık alıyor. Bu açık alanlar sayesinde yemyeşil bir doğa evlerin içine taşınırken özellikle çocuklu ailelerin doğadan uzak kalmaması hedefleniyor.

Enerji ve su tasarrufuyla, atıkları minimuma indirerek, bina içlerinde hava kalitesini artırarak, çevreye ve sahiplerine saygıyla inşa edilen Topkapı29, sakinlerine LEED sertifikalı bir yaşam tarzı sunuyor.

Topkapı29’da cadde mağazalarından ofislere, yaşam ve alışveriş merkezlerinden dünyanın ünlü zincir markalarından birinin işleteceği otele kadar bir ekosistem sunuluyor. Ayrıca fitness salonu, studio, SPA, kapalı ve açık havuz, kafe, sinema salonu, dinlenme salonu, kütüphane, TV alanı ve ortak çalışma alanı gibi büyüklüğü yaklaşık 4 bin metrekareye ulaşan sosyal donatı alanları bulunuyor.

Çim alanlar, yapraklı ağaçlar, pergola gölgesindeki oturma alanları, kokulu çiçek bahçeleri, su temalı düzenlemeler, egzersiz parkurları, çok amaçlı sahalar, kaykay pisti ile tüm ev sahipleri açık havada kendilerine ait bir alana sahip olduklarını hissedebilecek.

Uzun vadeli değer taşıyan projeleri ile öne çıkan Akzirve, dayanıklılık konusunda da tüm projelerine çok güveniyor. Topkapı29 projesinin de dayanıklılığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nden alınan belgeyle tasdik ettirildi.