Toplu uçuş iptallerinin ardından IndiGo pilot ödeneklerini artırıyor

Yaklaşık 4 bin 500 uçuşun iptal edilmesiyle yüz binlerce yolcunun mağdur olduğu kriz sonrası atılan adım, şirketin pilot moralini yükseltme ve operasyonları istikrara kavuşturma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

IndiGo, pilotlara yönelik yeni ödenekler getirdiğini ve bazı mevcut ödemeleri artırdığını duyurdu. Adım, Hindistan’ın en büyük havayolu şirketinin, kötü vardiya planlaması nedeniyle yaşanan ve yolcuların havalimanlarında mahsur kalmasına yol açan toplu uçuş iptallerinin ardından pilot moralini artırmayı hedeflediğine işaret ediyor.

Şirketin uçuş operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Ashim Mittra tarafından pilotlara gönderilen e-postaya göre, kaptan pilotlar için konaklama (layover) ödeneği 2 bin rupiden 3 bin rupiye, yardımcı pilotlar için ise bin rupiden bin 500 rupiye yükseltildi.

E-postada ayrıca, mürettebatın gelecekteki görevler için yolcu olarak seyahat etmesini ifade eden “deadheading” uygulamasına ilişkin ödeneklerin de artırıldığı belirtildi. Buna göre kaptan pilotlar için deadheading ödeneği 3 bin rupiden 4 bin rupiye çıkarılırken, yardımcı pilotlar için bu tutar 500 rupi artırılarak 2 bin rupi oldu.

Hükümet verilerine göre yaklaşık 5 bin pilot istihdam eden IndiGo, konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Artan denetim ve finansal risk uyarıları

Yurt içi pazarda yaklaşık yüzde 65 paya sahip olan IndiGo, bu ayın başlarında yaklaşık 4 bin 500 uçuşu iptal etmesinin ardından artan düzenleyici denetim ve rekabet soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. İptaller, Hindistan genelinde yüz binlerce yolcunun mağdur olmasına ve havalimanlarında ciddi aksaklıklara yol açtı.

Söz konusu kriz sonrası Hindistan, havayolunun operasyonlarını istikrara kavuşturmasına yardımcı olmak amacıyla pilotların gece görevlerine ilişkin bazı kuralları geçici olarak gevşetti. Ancak bu karar, pilot sendikaları ve havacılık güvenliği savunucularının tepkisini çekti.

Hindistan sivil havacılık bakanlığı, iptallere yol açan koşulları incelemek üzere havacılık düzenleyicisi tarafından atanan bir komitenin raporunu geçen hafta sunduğunu açıkladı.

Öte yandan Moody’s Ratings, IndiGo’nun iptaller nedeniyle yaşanan gelir kayıpları, yolcu iadeleri ve Hindistan tarafından uygulanabilecek cezalar sonucunda “önemli finansal zararlarla” karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Mittra’nın e-postasına göre, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni ve artırılmış ödenekler, IndiGo yöneticilerinin pilotlarla görüşmek üzere farklı üsleri ziyaret etmesinin ardından hayata geçirildi.

Hintli havayolu şirketleri aynı zamanda, daha yüksek ücretler ve daha iyi yaşam koşulları vadeden yabancı taşıyıcıların pilotları transfer etme girişimleriyle de rekabet ediyor. Bu durum, Hindistan hükümetinin pilot istihdamına ilişkin küresel bir davranış kodu çağrısı yapmasına yol açtı.