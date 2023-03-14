Toros Tarım’ın Genel Müdürü Ahmet Eren oldu

Toros Tarım’ın Genel Müdürlük görevine Ahmet Eren atandı. Toros Tarım’da 2019’dan bu yana Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Eren, Hakan Göral’ın Tekfen Holding Grup Şirketleri Başkanı olarak atanmasının ardından Toros Tarım’ın yeni Genel Müdürü oldu. Ahmet Eren, Gübre üretimi ve pazarlamasının yanı sıra terminalcilik hizmeti veren Toros Tarım’da 7 Mart 2023 tarihi itibarıyla yeni görevine başladı.

Ahmet Eren, ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına atılarak 1987-1992 yılları arasında Ernst & Young’da Denetim Şefi olarak çalışmaya başladı. 1992 -1997 yılları arasında Koç Grubu'nda görev yapan Eren, Arçelik A.Ş.'de Finansal Kontrolör ve Koçbank'da Finans Grup Müdürü olarak çalıştı. 1997-1999 yılları arasında Arduman Mümessillik’te Genel Müdür Yardımcısı, 2000-2008 yılları arasında Uzel Holding’de Departman Direktörü ve Genel Müdür olarak görev aldı.

2009-2011 yılları arasında Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ahmet Eren, Karsan Otomotiv ve İnci Holding’de Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Opsan’da Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevleri üstlendi. 13 Mayıs 2019 tarihinde tekrar Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başlayan Ahmet Eren, 7 Mart 2023 itibarıyla Şirketin Genel Müdürlüğüne atandı.