Torosport, yeni yatırımla dev tankerleri ağırlayacak

Tekfen Holding Denizcilik-Limancılık Genel Müdür Yardımcısı Aydın Erdemir, küresel ekonomideki daralmaya rağmen 2025 yılından itibaren kuru yük ve dökme sıvı yüklerde yeniden yükselişin başlayacağını öngörerek gelecek yıllara dönük olarak yatırımları 2023 yılında başladıklarını söyledi.

Geçen yılın sonunda yatırımını tamamladıkları sıvı iskele uzatma projesiyle birlikte Torosport Ceyhan’ın 11 metre derinliğe sahip Batı iskele platformu yaklaşık 1,1 km uzatıldığını, böylelikle derinliği ortalama 17 metre olan iki adet iskele inşa edildiğini belirten Erdemir, “80-100 bin DWT büyüklüğüne sahip tankerlerin yanaşabileceği bu iskelelerimizle birlikte gelecekte akaryakıt ve petrol ürünleri, sıvı kimyasal ve bitkisel yağda büyük gemilerin yanaşabileceği önemli bir liman imkânı yaratıldı. İskele yatırımın devamında planlanan yeni tank yatırımları ise fazlar halinde önümüzdeki yıllarda yapılmaya başlanacak” dedi.

Bitkisel yağ tanklarının inşası 2025'de başlayacak

İlk etapta projelendirilen 60k m3 bitkisel yağ tanklarının ÇED çalışması tamamlanırken, proje çalışmaları ise kısa süre sonra tamamlanacağını ifade eden Erdemir, “Tahminen 2025 yılında bu tankların inşasına başlayacağız. Bitkisel yağ depolama tank yatırımı çalışmalarının 2025 yılı sonunda tamamlanması ve tankların 2026 yılı başında hizmete alınması hedefleniyor. Bu tanklarla beraber hem akaryakıt ve petrol ürünleri hem de sıvı kimyasal ürün depolanacak tanklar için de proje çalışmalarına 2025 yılında başlayacağız” diye konuştu.

Geçen yıl yatırımına başlanan 60 bin ton kapasiteli A tipi tahıl antrepo yatırımının bu yılın sonunda tamamlanacağını belirten Erdemir, tesisin 2025 yılı başında hizmete alınacağını açıkladı.

Çevreci vinçler yolda

Yine Doğu iskele platformunda farklı iskelelerdeki vinçlerin yenilenerek daha çevreci, daha hızlı ve yüksek kapasiteli vinçlerle değiştirilmesiyle ilgili yatırımlarımız da sürdüğüne işaret eden Erdemir, “Geçmiş 10 yıl içinde Doğu iskele platformunda bulunan iki farklı iskelede çalışmak üzere satın aldığımız 4 adet raylı vinçlere ilave olarak 2025 yılında hizmete girecek şekilde diğer bir iskelemiz için de 2 adet raylı vinçlerin siparişleri de halihazırda verildi. Bu vinçlerimiz de 2026 yılının başında hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Aydın Erdemir, Torosport Ceyhan ve Samsun olarak bu yılki iş hacimlerinin Türkiye geneline paralel seyrettiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de limanlarda 2024 yılının ilk 8 ayında elleçlenen toplam yük miktarı her ne kadar geçen yıla göre sadece yüzde 1,94 oranında artmış olsa da ilk aylardaki büyüme rakamları, yaz düşüş eğilimine girdi. Elleçlenen toplam yükün kargo türlerine baktığımızda en fazla düşüşün yüzde 2,8 ile dökme sıvı yüklerde, devamında da yüzde 1,7 oranında kuru dökme yüklerde olduğunu görüyoruz. Genel olarak kuru dökme yük ve dökme sıvı yük elleçleyen Ceyhan ve Samsun limanlarımız Türkiye’deki bu olumsuz gelişmelerden direk olarak etkilendi” diye konuştu.

Elleçlenen yük miktarına bakıldığında 2024 yılının ilk 8 ayında Ceyhan Liman Başkanlığı içinde kalan limanlardaki toplam yükün yıllık bazda yüzde 19 azaldığını belirten Aydemir, Samsun Liman Başkanlığı sınırları içinde bulunan limanlardaki toplam yükün ise 7,42 oranında düştüğünü söyledi. Türkiye’deki gelişmelere paralel olarak Torosport Ceyhan’da 2024 yılının ilk sekiz ayında elleçlenen yük miktarı yıllık yüzde 27 düşüşle 2,7 milyon ton oldu. Torosport Samsun’da ise 2024 yılının ilk sekiz ayında yıllık bazda yüzde 10 artarak yaklaşık 1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yeni sanayi bölgesi yatırımları limanları büyütecek

Yaşanan düşüşler veya daralmalardan sonra mutlaka Türk limanları yeniden önemli bir yükseliş gerçekleştirerek yeniden yüksek oranlarda büyüyeceğini ifade eden Aydın Erdemir, “Zaten yatırım planlarımızı da bu gelişmelere uygun 5-10-15-20 yıllık öngörülere göre hazırlıyoruz” dedi.

Gelişme beklentilerimizi Torosport Ceyhan için değerlendiren Erdemir, şunları kaydetti:

“Ceyhan Limanı’mızın da içinde bulunduğu bölgenin geri sahalarında çok büyük ölçekli sanayi ve endüstri alanları halihazırda oluşturuldu. Tekfen Holding’in serbest bölge şirketi (TAYSEB) tarafından işletilen Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Erzin Organize Sanayi Bölgesi, Adana Ceyhan Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve SASA Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi bunlardan bazıları. Böylelikle gelecek 10-20 yılda Yumurtalık-Erzin arasında kalan sanayi bölgeleri Türkiye’de büyük ölçekli sanayi yatırımlarının yoğunlaşacağı yatırım üsleri olacağından, TOROS olarak Ceyhan limanımızı bu gelişmelere göre hazırlıyoruz.”