TOSBİ Başkanı Kosat Gürler: Çalışa çalışa batacağız

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Tire Organize Sanayi Bölgesi’nin (TOSBİ) geleneksel katılımcı buluşması, sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler ile Mütevelli Heyet Başkanı Metin Akdaş’ın ev sahipliğindeki toplantıya Tire Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, EBSO Başkan Adayı Hakan Ürün ile EBSO Meclis Başkan adayları İzzet Şanlı ve Işın Yılmaz da katıldı.

"Üretici ve sanayici maliyet baskısı altında"

Toplantının açılışında konuşan TOSBİ Başkanı Kosat Gürler, son dönemde üreticinin ve sanayicinin maliyet baskısı altında olduğunu belirterek Gürler, “Çalışa çalışa batacağız. Trump bir şey söylüyor, petrol fiyatları alıp başını gidiyor. Bölge Müdürüm ile konuşuyoruz. yılbaşından bu yana elektriğe gelen onca zammı, bu artışları üretime yansıtamıyoruz. Benim faaliyet gösterdiğim süt ve süt ürünlerinde maliyet artışını üretime yansıtmak mümkün değil. Tarım Bakanlığı en ufak bir kıpırdanmada ithalatı gündeme getiriyor” dedi.

Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan 24 liralık fiyatın piyasadaki gerçekliği yansıtmadığını savunan Gürler, sütün 30 liradan alındığını ve aradaki farkın sanayicinin üzerinde kalarak zarar yazdığını ifade etti.

Tek Referans'tan Nihat Delibaşı'nın haberine göre işletmelerin finansmana ulaşmakta zorlandığını kaydeden Gürler, “Bana soruyorlar, resmi konkordato ilan ettim diyorum. Ama benim durumumda olup konkordato alamayan birçok işletme var. Borcu borçla kapatmaya çalışıyoruz. Paraya ulaşma şansımız yok. Şu an sanayici, üretici, malını en az zararla satmaya gayret ediyor” diye konuştu.

"Hakan Ürün tabii güler, onun altın madeni var"

Bankaların kredi faizlerinin yüksekliğinin yanı sıra finansmana erişimde yaşanan sıkıntının da üretim üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Gürler, Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 'meseleleri mesele etmezseniz, mesele kalmaz" sözüne atıfta bulunarak "Kendimize, birbirimize iyi bakalım. Moralimizi bozmayalım" diyerek sözlerini EBSO Başkan Adayı Hakan Ürün'e "Hakan Başkanım gülüyor. Tabii güler. Onun altın madeni var" diye tamamladı.

TOSBİ'den 10 bine yakın kişi çalışıyor

TOSBİ Mütevelli Heyet Başkanı Metin Akdaş ise konuşmasında Gürler’e esprili bir gönderme yaparak, “Kosat ile iş bölümü yaptık, olumsuzlukları sen söyle, olumluları ben söyleyeyim” dedi. TOSBİ’nin bölge ekonomisindeki ağırlığına dikkat çeken Akdaş, organize sanayi bölgesinde yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığını belirtti.

Akdaş, TOSBİ’nin 21 farklı sektörü ve 12 ülkeden yatırımı bir araya getirdiğini söyledi. TOSBİ’de faaliyet gösteren firmaların sanayi performansına da dikkat çeken Akdaş, dokuz firmanın İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşları listelerinde yer aldığını açıkladı.

Bu firmaların beşinin Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu, dördünün ise İkinci 500 listesinde bulunduğunu belirtti.

TOSBİ’nin gündemindeki en önemli yatırımlardan birinin su geri kazanımı olduğunu belirten Akdaş, Dünya Bankası kredisi destekli ileri arıtma tesisi ve iletim hattı projesinde ihale sürecinin tamamlandığını söyledi. Ege Bölgesi’nin ilk Yeşil OSB Sertifikası’nı alan TOSBİ’nin yeni hedefinin ise “Yeşil Dönüşüm Merkezi” kimliği kazanmak olduğu açıklandı.

Akdaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yeni bir proje sunduklarını belirterek, projenin uygun görülmesi halinde TOSBİ’nin bu alanda da yeni bir ilke imza atacağını söyledi.

Merkez sayesinde sanayicilerin özellikle ihracatta karşı karşıya kaldığı sıfır karbon ve yeşil dönüşüm gerekliliklerine daha kolay uyum sağlamasının hedeflendiğini belirten Akdaş, bunun bölgenin ihracat kapasitesine de katkı sunacağını ifade etti.

"Sanayi parsellerinde doluluk yüzde 90'a ulaştı"

TOSBİ’nin sanayi parsellerinde doluluk oranının yaklaşık yüzde 90’a ulaştığını belirten Akdaş, yeni yatırımlara alan açmak amacıyla genişleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Genişleme alanlarının üretime kazandırılmasında altyapı, su, enerji ve insan kaynağının birlikte planlanacağını belirten Akdaş, TOSBİ’nin büyümesini kontrollü şekilde sürdürmek istediklerini ifade etti.

Konuşmasında mesleki eğitim konusuna da değinen Akdaş, sanayi ile eğitim arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Plastik Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon bölümlerinin açıldığını belirten Akdaş, İzmir Konak Meslek Yüksekokulu ile de yeni programlar konusunda iş birliği yaptıklarını söyledi.

Akdaş, uzun süredir gündeme getirdiği “Sanayi Enstitüleri” fikrinin temelinde öğrencilerin üretimin içinde öğrenmesi olduğunu belirterek, “Gençlerimiz yaparak öğrenmeli. Öğretmeniyle, mühendisiyle, ustasıyla üretimin içinde yetişmeli” mesajı verdi.

"Üreterek daha güzel günlere ulaşacağız"

EBSO Başkan Adayı Hakan Ürün de toplantıda yaptığı konuşmada, yaşanan ekonomik sorunlara rağmen üretmeye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında 500 euro örneğini veren Ürün, paranın buruşturulması ve çamura atılması halinde dahi değerini koruduğunu hatırlatarak, “Atatürk'ün evlatları olarak yolumuza devam edeceğiz. Onun umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır sözünden ilham alarak üreterek, hep birlikte ülkemizi daha iyi, güzel günlere götüreceğiz” dedi.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ise üreten kesimin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, Yeşil OSB statüsündeki TOSBİ’nin Tire için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Toplantının sonunda Kosat Gürler ve Metin Akdaş tarafından TOSBİ’nin geçmiş dönem başkanlarından Remzi Peköz’e plaket takdim edildi.