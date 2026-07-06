Toshiba, pazar ve üretim OTOMOTİV gücü cazibesiyle Türkiye pazarına iddialı giriş yaptı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Çinli Midea Group tarafından satın alınan Toshiba beyaz eşyaları Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden olan Midea, 2016 yılında Toshiba'nın ev aletleri işinin çoğunluk hissesini satın alarak markanın küresel operasyonlarını bünyesine katmış, 2025 yılında ise Teka Group'u devralarak Türkiye'deki üretim gücünü de önemli ölçüde artırmıştı.

Midea Türkiye Bölgesi CEO'su Aydın Kuzaltı, Toshiba markasının artık Midea'nın küresel beyaz eşya markalarından biri olarak Türkiye'de faaliyet göstereceğini belirterek, grubun Türkiye'yi hem büyük bir pazar hem de stratejik üretim üssü olarak gördüğünü söyledi. Kuzaltı, “Almanya ve İngiltere ile birlikte Avrupa'nın en büyük üç beyaz eşya pazarından biri Türkiye. Böyle bir pazarı grubumuzun görmezden gelmesi mümkün değildi.

Türkiye planlarımız uzun zamandır vardı. Teka'nın satın alınması ve burada oluşturduğumuz organizasyon bu kararı hızlandırdı. Giriş kararımız 2025 yılında şekillendi. Ürün gamının belirlenmesi Türkiye için gerekli olan sertifikasyonlar şartnameler ve testler bir yıllık süre sonunda bir yıllık geçmişi var. Krizler aynı zaman da fırsat da yaratır. Biz Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz ve bu nedenle bu kararı aldık” dedi.

Türkiye sadece pazar değil, aynı zamanda üretim üssü

Kuzaltı'na göre Türkiye, Midea açısından yalnızca satış yapılacak bir ülke değil. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük üç beyaz eşya pazarı arasında yer aldığını, aynı zamanda dünyanın en güçlü üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kuzaltı, özellikle ihracat tarafında üretim tarafındaki potansiyelin de yatırım kararlarında belirleyici olduğunu söyledi. “Türkiye'ye iki açıdan bakıyoruz; biri pazar, diğeri üretim gücü” diyen Kuzaltı, özellikle son dönemde rekabet baskısı yaşansa da uzun vadede Türkiye'nin üretim avantajını yeniden kazanacağına inandıklarını ifade etti.

Toshiba üretimi ileride İzmir'e gelebilir

Haberin en dikkat çekici mesajlarından biri ise üretim tarafında geldi. Bugün Toshiba markalı beyaz eşyaların Başta Mısır ve Uzakdoğu olmak üzere farklı ülkelerdeki Midea fabrikalarından Türkiye'ye getirildiğini belirten Kuzaltı, grubun İzmir’de Teka'ya ait önemli bir üretim tesisine sahip olduğunu hatırlattı. “Şu anda ürünlerimiz yurt dışından geliyor ancak Türkiye'de de bir fabrikamız var. İleride burada Toshiba markalı ürünlerin de üretilmesi mümkün olabilir” diyen Kuzaltı, bu konuda fizibilite çalışmalarının sürekli gündemde olduğunu söyledi. İzmir Serbest Bölgesi'ndeki fabrikanın bugün 100'den fazla ülkeye ihracat yaptığını belirten Kuzaltı, tesisin üretiminin yaklaşık yüzde 89'unun yurt dışına gönderildiğini ifade etti. Yakın dönemde somutlaşmış bir yatırım kararı bulunmadığını belirten Kuzaltı, “Global şirketlerde fizibilite çalışmaları hiçbir zaman masadan kalkmaz. Şu an önceliğimiz pazara güçlü giriş yapmak. Bunun üretim yatırımıyla desteklenmesi ise sonraki dönemin konusu olabilir” dedi. Toshiba markası ilk etapta buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, hava temizleyici, vantilatör, kahve makinesi ve küçük ev aletlerinden oluşan yaklaşık 30 ürünle pazara giriyor. İlk aşamada satışların ağırlıklı olarak e-ticaret kanalı üzerinden yapılacağını belirten Kuzaltı, beyaz eşyanın da bu ay içinde çevrim içi satış platformlarında yerini alacağını söyledi. Şirket, ilk etapta bayi ağı kurmak yerine distribütör modeliyle ilerleyecek. Orta vadede ise Toshiba, Teka ve grubun diğer markalarının birlikte yer alacağı çok markalı mağazalar açılması planlanıyor. İzmir ve Ankara'daki mevcut showroomların da bu konsepte dönüştürülmesi hedefleniyor.

“100 metre değil, maraton koşacağız”

Kuzaltı, amaçlarının kısa sürede agresif büyüme olmadığını belirterek, “Bugünden yarına ortalığı kasıp kavurma iddiamız yok. Sağlam, ayakları yere basan bir giriş yapmak istiyoruz. 100 metre koşmaktansa maraton koşmayı tercih ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin genç nüfusu, artan ve uzun vadeli büyüme potansiyeli nedeniyle grubun yatırım planlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kuzaltı, ekonomik dengelerin normale dönmesiyle birlikte hem iç pazarın hem de üretim yatırımlarının yeniden hız kazanacağını düşündüklerini söyledi.

"En büyük beklenti stabilite"

Türkiye'de hane sayısının artmaya devam ettiğini, genç nüfus sayesinde beyaz uzun vadede güçlü potansiyelini koruduğunu söyleyen Kuzaltı, kısa

vadede ise en büyük sorunun ekonomik istikrar olduğunu belirtti. “Evlilikler azalıyor, 1+1 evler atrıyor. Ancak 2030'da hane sayısının 35 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye hala büyüyen bir pazar diyen Kuzaltı” Tüketiciye satın alma cesareti verecek daha fazla stabiliteye ihtiyaç var. İhracatta rekabet gücünü artıracak verimlilik odaklı adımlar atılmalı. Son dönemde endüstriyel yatırımlarda görülen yavaşlama da sektör açısından önemli bir risk oluşturuyor” dedi.

Teka satın alması Toshiba'nın önünü açtı

Midea Group, 2025 yılında Teka Group'u satın alarak yalnızca ankastre markası Teka'yı değil, İzmir'deki üretim altyapısını da bünyesine kattı. Grup daha önce de Toshiba'nın ev aletleri işinin çoğunluk hissesini satın almıştı. Böylece bugün hem Toshiba hem de Teka aynı çatı altında faaliyet gösteriyor. Bu yapı, ilerleyen dönemde İzmir'deki fabrikanın Toshiba markalı ürünler için de üretim üssüne dönüşebilmesinin önünü açabilecek en önemli unsur olarak görülüyor. Yakın kesinleşmiş bir yatırım kararı bulunmasa şirket yönetimi bu seçeneğin masada olduğunu vurguluyor.