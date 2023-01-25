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Tosyalı, Abu Dabi'li AD Ports Group'la mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Tosyalı Holding, potansiyel liman yatırımları ve lojistik alanında işbirliği için, Abu Dabi'li AD Ports Group'la anlaştı.

Haber Merkezi
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Abu Dhabi'li lojistik şirketi AD Ports Group ADPORTS.AD çelik üreticisi Tosyalı Holding ile mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

AD Ports tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın, potansiyel liman yatırımları da dahil olmak üzere denizcilik, lojistik, nakliye ve liman yönetiminde alanında işbirliği için çerçeve belirlediği ifade edildi.