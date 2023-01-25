Tosyalı, Abu Dabi'li AD Ports Group'la mutabakat zaptı imzaladı
Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Tosyalı Holding, potansiyel liman yatırımları ve lojistik alanında işbirliği için, Abu Dabi'li AD Ports Group'la anlaştı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abu Dhabi'li lojistik şirketi AD Ports Group ADPORTS.AD çelik üreticisi Tosyalı Holding ile mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.
AD Ports tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın, potansiyel liman yatırımları da dahil olmak üzere denizcilik, lojistik, nakliye ve liman yönetiminde alanında işbirliği için çerçeve belirlediği ifade edildi.