Tosyalı, AD Ports Group'la mutabakat zaptı imzaladı

Tosyalı Holding, dünyanın lider lojistik şirketlerinden biri olan AD Ports Group ile denizcilik, lojistik, navlun taşımacılığı ve liman işletmeciliği konularını kapsayan bir niyet mektubu imzaladı.

AD Ports tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın, potansiyel liman yatırımları da dahil olmak üzere denizcilik, lojistik, nakliye ve liman yönetiminde alanında işbirliği için çerçeve belirlediği ifade edildi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Ürünlerimizi pazara hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırabilecek nakliye ve lojistik tesisleri devreye sokma ve ülkemiz ihracatının büyümesine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, güçlü bir ortak olduğuna inandığımız AD Ports Group ile önemli bir iş birliğinin ilk adımını attık” dedi.

Tosyalı; “Tosyalı Holding olarak, ürünlerimizi hızlı ve etkin bir şekilde pazara sunabilecek, ülkemiz ihracatının büyümesine katkıda bulunabilecek nakliye ve lojistik tesisleri devreye almayı hedefliyoruz. AD Ports Group da uluslararası hedeflerimizle eşleşen ve birinci sınıf bir filo tarafından desteklenen geniş bir hizmet ve uzmanlık yelpazesi sunan güçlü bir ortak” diyerek gerçekleştirilecek iş birliğinin Türkiye’nin ihracatına katkı sağlama potansiyeline işaret etti.

AD Ports Grup Genel Müdürü ve Grup CEO'su Mohamed Juma Al Shamisi, “AD Ports Group, Türkiye'nin lider çelik şirketi ve Afrika'nın en büyük çelik üreticisi Tosyalı ile bu anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyor. Anlaşmamız yenilikçi dijital teknoloji ile desteklenen eksiksiz bir nakliye, lojistik ve liman hizmetleri paketi sunmamızı sağlıyor. Bu nitelikteki küresel anlaşmaları sürdürmemizi sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinin desteği ve rehberliği için minnettarız" dedi.