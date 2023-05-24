Tosyalı Holding, Çinli Baowu ile işbirliğini büyütüyor

Tosyalı Holding, dünyanın en büyük çelik üreticisi Çinli Baowu ile işbirliğini derinleştiriyor. Türkiye, Cezayir, Senegal ve Angola’daki yatırımlarıyla, Amerikan ve Japon devleri ile yaptığı iş birlikleri ile küresel çelik üretimindeki konumunu güçlendiren Tosyalı Holding, farklı ülkelerde değer yaratacak paydaşlarıyla da iş birlikleri geliştirmeyi sürdürüyor. Tosyalı Holding, dünyanın en büyük çelik üreticisi olan China Baowu Steel Group ile Stratejik İşbirliği için görüşmelerini mutabakatla sonuçlandırarak sürdürülebilir büyüme yolunda yeni bir adım daha attı.

Bu işbirliği, Tosyalı Holding’in dünya pazarlarındaki büyüme stratejisi ve yeni yatırımları için stratejik bir katkı sağlayacak, iki şirketin farklı pazarlardaki iş birliğinin önünü açarken Tosyalı’nın Cezayir’den sonra Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yapmayı planladığı yatırımlar için de stratejik fırsatlar yaratacak.

Küresel büyümemizi sürdüreceğiz

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Demir çelik sektöründe gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik odaklı, ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlarımızla büyümeye devam ederken, küresel büyüme vizyonumuz kapsamında yurt dışındaki iş birliklerimizi de genişletmeyi sürdürüyoruz. Daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme için bu tür iş birliklerine önem veriyoruz. Bu anlamda uzun yıllardır farklı projelerde birlikte çalıştığımız China Baowu Steel Group ile yaptığımız bu stratejik ortaklık bizim için çok kıymetli. Bildiğiniz gibi şu anda Cezayir, Angola ve Senegal’de de yatırımlarımız bulunuyor, bu iş birliği ile buralardaki ve özellikle körfez bölgesindeki yatırımlarımızı daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Belirlediğimiz küresel hedeflere ulaşmak ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek için iş birliklerimizi genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

Baowu Grup Başkanı Chen Derong, “Tosyalı Holding ile iş birliğimizi daha da derinleştirmekten son derece mutluyuz. Yaptığımız bu iş birliğinin her iki taraf için de çok faydalı olacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

Tosyalı Holding, Baowu Group ile yaptığı bu stratejik işbirliği ile yeşil çelik üretimindeki deneyimiyle, Baowu Grubun gücünü birleştirerek yeni nesil yeşil çelik yatırımlarını daha da büyütmeyi hedefliyor.