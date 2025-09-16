  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Tosyalı Holding’den medya yatırımı iddialarına net yanıt: Böyle bir plan kesinlikle bulunmuyor
Takip Et

Tosyalı Holding’den medya yatırımı iddialarına net yanıt: Böyle bir plan kesinlikle bulunmuyor

Tosyalı Holding’in medya alanında yatırım yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Holding iddialara yazılı yanıt vererek, böyle bir yatırım planı olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tosyalı Holding’den medya yatırımı iddialarına net yanıt: Böyle bir plan kesinlikle bulunmuyor
Takip Et

Tosyalı Holding, bazı basın yayın organlarında yer alan "holdingin medya alanına yatırım yapacağına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, şirketin sanayici kimliğiyle faaliyetlerine devam edeceği, medya alanına yatırım yapmak gibi bir planlamasının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında, hiçbir temasımız ve girişimimiz olmamasına rağmen, şirketimiz Tosyalı Holding'in medya sektörüne yatırım yapacağı yönünde iddialara ve yorumlara yer verilmesi sebebiyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapma gereği duyduk" ifadeleri kullanıldı.

Holdingin, 70 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürdüğü, tamamen sanayicilikle büyüyen, ileri teknolojilere dayalı üretime odaklanarak ilerleyen topluluk olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tosyalı Holding olarak 70 yılı aşkın bir süredir faaliyette bulunan, tamamen sanayicilikle büyüyen, ileri teknolojilere dayalı üretime odaklanarak ilerleyen bir topluluğuz. Tosyalı Holding olarak demir-çelik sektörü dışında ülkemiz için katma değer yaratacak stratejik sanayi ve teknoloji odaklı sektörleri her zaman radarımızda tutsak da medya bu sektörler arasında yer almamaktadır.

Tosyalı Holding’in sanayici kimliğiyle faaliyetlerine devam edeceğini, medya alanına yatırım yapmak gibi bir planının kesinlikle bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıKızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adliyeye sevk edildiGündem
Bir ülke daha, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanımaya hazırlanıyorBir ülke daha, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanımaya hazırlanıyorDünya
Şirket Haberleri
Migros, Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi listesinde 2. sırada
Migros, Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi listesinde 2. sırada
Mikrolink ITS, işletmeler için dijital omurgayı yeniden tanımlıyor
Mikrolink ITS, işletmeler için dijital omurgayı yeniden tanımlıyor
SOCAR ve MSC'den stratejik iş birliği
SOCAR ve MSC'den stratejik iş birliği
Akcoat, Zuchex 2025’te sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleriyle öne çıktı
Akcoat, Zuchex 2025’te sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleriyle öne çıktı
Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı görevine Hakan Timur atandı
Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı görevine Hakan Timur atandı
5. Global GastroEkonomi Zirvesi ‘Kesişme Noktası’nda buluşuyor
5. Global GastroEkonomi Zirvesi ‘Kesişme Noktası’nda buluşuyor