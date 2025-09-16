Tosyalı Holding’den medya yatırımı iddialarına net yanıt: Böyle bir plan kesinlikle bulunmuyor

Tosyalı Holding, bazı basın yayın organlarında yer alan "holdingin medya alanına yatırım yapacağına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, şirketin sanayici kimliğiyle faaliyetlerine devam edeceği, medya alanına yatırım yapmak gibi bir planlamasının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında, hiçbir temasımız ve girişimimiz olmamasına rağmen, şirketimiz Tosyalı Holding'in medya sektörüne yatırım yapacağı yönünde iddialara ve yorumlara yer verilmesi sebebiyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapma gereği duyduk" ifadeleri kullanıldı.

Holdingin, 70 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürdüğü, tamamen sanayicilikle büyüyen, ileri teknolojilere dayalı üretime odaklanarak ilerleyen topluluk olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tosyalı Holding olarak 70 yılı aşkın bir süredir faaliyette bulunan, tamamen sanayicilikle büyüyen, ileri teknolojilere dayalı üretime odaklanarak ilerleyen bir topluluğuz. Tosyalı Holding olarak demir-çelik sektörü dışında ülkemiz için katma değer yaratacak stratejik sanayi ve teknoloji odaklı sektörleri her zaman radarımızda tutsak da medya bu sektörler arasında yer almamaktadır.

Tosyalı Holding’in sanayici kimliğiyle faaliyetlerine devam edeceğini, medya alanına yatırım yapmak gibi bir planının kesinlikle bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.”