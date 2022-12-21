“Tosyalı Sarıseki, yeşil çeliğin merkezi olacak"

Tosyalı Holding, yurt içi ve yurt dışından gelen yüzlerce iş ortağını Antakya'da bir araya getirdi. "Yeşil Çeliğin Yarını, Geleceğin Yatırımı" mottosuyla düzenlenen buluşmada, Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi hakkında en güncel bilgiler paylaşıldı.

Fuat Tosyalı, Türkiye’nin yürüyen en büyük sanayi yatırımı olan Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi'nde yassı çelik başta olmak üzere nitelikli çelik üretimine odaklanacaklarını bildirdi.

Bu tesisin 4 milyon ton üretimiyle sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en kompakt tesisi olacağını belirten Tosyalı, "Endüstri 4.0 uyumunda bizi küresel rekabette öne geçirecek bu tesiste daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Ark ocakları kullandık. Sarıseki Tesisi, 2 tane dev, kuantum teknolojili çelikhanesi ve iki limanı ile yaklaşık 4 milyon ton yassı çeliğin ithal ikamesine katkı sağlayacak.

2,5 milyar dolar değerindeki bu yatırımımızı 2023’te devreye aldığımızda Tosyalı Holding olarak 10 milyon ton üretim hacmine ulaşacağız. 1.500 kişilik de bir ilave istihdam sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yüzde 30 daha az elektrik kullanacak

Tosyalı, şu bilgileri paylaştı: "Burada kullandığımız yüksek teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla bu tesisimiz yeşil çeliğin Türkiye’deki merkezi olacak. Kullanacağımız teknolojilerle tesisimiz, yüzde 30 daha az elektrik enerjisi kullanırken yüzde 15 daha az doğal gaz tüketecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ve daha verimli hurda kullanımı sayesinde yüksek fırınlara göre yüzde 70, geleneksel ark ocaklarına göre yüzde 20 daha düşük karbon ayak izimiz olacak.

Güneş ve hidrojen gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacağımız yeni yatırımlarla bu tüketimler çok daha aşağı inecek. Tüm tesislerimizde başlattığımız, 215 MW kurulu güce ulaşacak proje ile Tosyalı olarak dünyanın en büyük çatı üstü GES’e sahip şirketi olacağız"

650 bin ton filmaşin kapasitesine sahip olan bir tesisi de içinde bulunduran bu yatırım ile Tosyalı Holding’in filmaşin ürün yelpazesi daha da genişleyecek. Tosyalının Türkiye’deki toplam filmaşin kapasitesi ise 1,3 milyon tona ulaşarak, bu kapasite ile Türkiye’nin en büyük filmaşin üreticisi de Tosyalı olacak.