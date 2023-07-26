Tosyalı, Türkiye’deki tesislerinde ana yakıt olarak ‘hidrojen’ kullanacak

ADANA/EKONOMİ

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, 3 kıtada sayıları 40’a yaklaşan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla başlattığı sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Son yıllarda teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla 100’den fazla sürdürülebilirlik projesi gerçekleştiren Tosyalı Holding, bu çalışmalarıyla çelik fabrikasının karbon salınımını yüzde 30 azaltmış durumda.

GRI standartlarına uygun olarak sürdürülebilirlik raporunu da yayınlayan Tosyalı Holding, sürdürülebilirlik stratejisini ve yol haritasını uzman kuruluşlarla çalışarak; tüm paydaşların katılımı ve uluslararası standartlar ve küresel endeksleri de dikkate alarak hazırladı. Tosyalı Holding, bu çalışmalar sonucunda sürdürülebilirlik konularını “Karbonsuz Çelik”, “Sorumlu Ekosistem Yönetimi” ve “İşin Geleceği” olmak üzere üç farklı etki alanı altında yönetiyor.

Tosyalı Holding üretim süreçlerinin sürdürülebilirlik odaklı olarak dönüştürülmesinden üretimde temiz enerji kaynaklarının kullanımına kadar birçok çalışma yapıyor. Fosil yakıtlara alternatif olarak güneş enerjisi ve karbon salımı sıfır olan hidrojenin kullanımına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Bir süre önce, kullandığı elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini Uluslararası I-REC Sertifikasını (Yeşil Enerji Sertifikası) alarak belgelendirdi. Bununla birlikte sıcak haddelenmiş sac, ERW ve Spiral tesislerinde, ürün bazlı EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgelerini alan Tosyalı, en düşük karbon ayak izine sahip üreticilerden biri olduğunu da belgelendirdi.

"Sürdürülebilirlik bisiklet kullanmaya benzer"

Demir-çelik sektörünün küresel olarak çok kritik sektörlerden biri olduğuna ve burada yapılacak sürdürülebilirlik yatırımlarının önemli maliyetleri olmasına rağmen büyük bir değişimi de tetikleyebileceğine vurgu yapan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şu açıklamayı yaptı:

“Demir-çelik hayatımızın her noktasında bizimle. Binalarımızda, otomobillerimizde, kullandığımız beyaz-eşya, elektronik ve daha birçok araç gereçte, alt yapı ve üst yapıda. O yüzden diyoruz ki ‘biz değişirsek dünya değişir.’ Bu bilinçle ve üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak Tosyalı Holding’de ana gündemimizi uzun süre önce sürdürülebilirlik olarak belirledik. Önümüzdeki 5 yılda da ana gündemimiz sürdürülebilirlik olacak. Sektörümüz yapısı itibarıyla küresel ekonominin sürükleyici güçlerinden biri. O yüzden çelik sektöründeki değişimler tüm sektörleri etkilediği gibi, aynı zamanda bu değişimin maliyeti de diğer sektörlerle karşılaştırılmayacak kadar yüksek. Belki bazı sektörlerde birkaç şeyi değiştirerek sürdürülebilirlik yolunda önemli sonuçlar elde edebilirsiniz, ama bizim sektörümüz için sürdürülebilirlik uçtan uca olmak durumunda. Evet bunun maliyeti çok yüksek ama sonuçları da farklı sektörlere iyi örnek olacak kadar büyük. O yüzden bizim değişimimiz dünyayı da değiştirecek ve sürdürülebilirliği kalıcı hale getirecek diye düşünüyorum. Ben bizim sektör için sürdürülebilirliği bisiklet kullanmaya benzetiyorum. Ancak pedal çevirerek dengede kalabilir ve yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Dur kalk ile ya da dışarıdan birisinin sizi itmesi ile ilerleyemezsiniz. O yüzden biz son 4-5 yılda sürdürülebilirliğin bizi nereye götürebileceğini görmüş bir şirket olarak sürdürülebilirliğin gönüllüsüyüz diyebilirim. Bunu bir iş olarak ya da yapmak zorunda olduğumuz bir şey olarak görmüyoruz. Sürdürülebilir yaşam ve daha iyi bir gelecek için bunun gönüllüsüyüz.”