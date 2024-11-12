Tosyalı V-Green, ‘Yılın Çevresel Ürünü ve ESG Kampanyası Ödülü’nü kazandı

Dünyanın sayılı demir-çelik üreticilerinden biri olan Tosyalı, daha düşük karbon salımı sağlayan yeşil çelik ürünleriyle dünyada dikkat çekmeye devam ederken yeşil çelik markası Tosyalı V-Green ile kazandığı uluslararası ödüllerle bu başarıları tescillemeyi sürdürüyor.

Uzun süredir ana gündem maddesi sürdürülebilirlik olan Tosyalı, sertifikalı yeşil çelik ürünlerinden oluşan Tosyalı V-Green markası ile dünyanın en prestijli ödüllerinden "The ESG & Sustainability Awards"da Yılın Çevresel Ürün ESG Kampanyası ödülünü kazandı.

Sadece bir marka değil, Tosyalı’nın uzun yıllardır kararlılıkla devam ettirdiği sürdürülebilirlik yatırımlarının da en güçlü göstergesi olan Tosyalı V-Green aldığı bu uluslararası ödülle, dünyada karbonsuz çelik üretiminde en iyi örneklerden biri olduğunu da kanıtladı.

Dünyanın düşük karbon ayak izine sahip çelik üreticilerden biri

Tüm operasyonlarında, bazıları dünyada ilk olan ve çelik endüstrisinde en iyi uygulama olarak gösterilen yeşil yatırımlar yapan Tosyalı’nın son 5 yıldaki toplam yatırım tutarı 6 milyar USD'nin üzerinde. Tosyalı, Avrupa Birliği tarafından tasarlanmış olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konusunda da en hızlı ve ilk aksiyonu alan demir çelik şirketi. Tosyalı, ürün bazında tüm emisyonlarını gerçek verileri ile hesaplayarak SKDM raporlaması yapan ve elde ettiği düşük değerlerini müşteriler ile paylaşan ilk şirketlerden biri oldu. Bu sonuçlar ile şirket, Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı kabul değerlerinden yaklaşık %50 daha az karbon salımı ile üretim yaptığını bir kez daha belgeledi. Ayrıca Tosyalı, yeşil çelik üretiminde çok önemli olan, karbon ayak izini gösteren EPD, Çevresel Ürün Beyanları ile en düşük karbon ayak izine sahip üreticilerden biri olduğunu belgelendirdi. Geçtiğimiz dönemde de Tosyalı’nın 5 şirketi yüksek skorlarla ESG sertifikasyonu almıştı. Şirket, kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarında ise Kapsam-1 ve Kapsam-2’den sonra son yıllarda Kapsam 3 emisyonlarını da hesaplamaya başlayarak, tüm iş süreçlerinde emisyonlarını düşürme vizyonunu ortaya koyuyor.

Tosyalı V-Green yeşil çelikte dünya çapında yeni bir standart belirliyor

Tosyalı’nın bugüne kadar yaptığı tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını taçlandıran Tosyalı V-Green, düşük karbon ayak izine sahip ürünler için oluşturulmuş dünyadaki ilk örnek markalardan biri. Tosyalı’nın uluslararası "The ESG & Sustainability Awards"da Yılın Çevresel Ürün - ESG Kampanyası ödülünü kazanmasında en büyük etkenlerden biri de karbonsuz yeşil çelik üretimi için somut bir çözüm öneriyor olması. Kazanılan bu uluslararası ödül ile ilgili jüri üyelerinin “Tosyalı Holding'in 'Tosyalı V-Green' markası sürdürülebilirlik liderliğini somutlaştırıyor ve dünya çapında yeşil çelik üretimi için yeni bir standart belirliyor” ifadesi de bunu doğruluyor.

360 derecelik iletişim kampanyası

Çevresel Ürün Beyanları (EPD) ile sertifikalandırılmış ürünlerinin tanıtımına önem veren ve tedarik zinciri boyunca yeşil çeliğin faydalarını vurgulayan iletişim kampanyaları yürüten Tosyalı, Tosyalı V-Green için 360 derecelik bir iletişim kampanyası gerçekleştirdi. Tosyalı V-Green markasının lansmanı, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Tube & Wire Fuarı’nda dünyanın dört bir yanında gelen ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sürdürülebilirliği vurgulamak için Tosyalı V-Green markasının görsel kimliği ve sloganlarının yanı sıra çevre dostu üretimi vurgulayan dijital ve fiziksel reklam kampanyaları hazırlandı. Yaratıcı unsurlar arasında yeşil enerji kullanımını gösteren video içerikleri ve gerçekleştirilen üretimin çevresel etkilerini gösteren interaktif grafikler yer aldı. Sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmak için yenilikçi araçlar ve medya kanalları kullanıldı.