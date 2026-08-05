Tosyalı’nın cüruf bazlı çevreci asfaltı Kocaeli’nin en zorlu rampalarında kullanılmaya başlandı

Yenileyici iş modeli doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getiren Tosyalı, yeşil çelik yatırımlarının yanı sıra üretim sırasında ortaya çıkan yan ürünleri yeniden ekonomiye kazandıran döngüsel üretim uygulamalarıyla da Türkiye ekonomisi için katma değer yaratmaya devam ediyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda Tosyalı'nın geri dönüşüm alanındaki uzman şirketlerinden Tosyalı Harsco tarafından geliştirilen yüksek performanslı cüruf bazlı asfalt çözümleri, ilk uygulamaların ardından artık farklı şehirlerin ulaşım altyapısında da tercih edilmeye başlanıyor.

Daha güvenli, daha uzun ömürlü ve daha sürdürülebilir yollar

Bu konudaki en yeni projelerden biri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Tosyalı Harsco ve Simgemat iş birliğiyle, Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) hayata geçirildi. Bu kapsamda Tosyalı Harsco tarafından temin edilen çelikhane cürufu, Harsco’nun İngiltere merkezli bir şirketi olan Steelphalt teknolojisi ile Simgemat tarafından yapay bir taş mastik asfalta dönüştürülerek bu projede kullanıldı.

Yoğun ağır taşıt trafiğine maruz kalan ve yüksek eğime sahip güzergâhlarda kullanılmak üzere geliştirilen bu yüksek performanslı modifiye asfalt uygulaması (SteelSurf), deformasyona karşı yüksek direnci, düşük geçirgenlik özelliği ve uzun hizmet ömrüyle öne çıkıyor. Aynı zamanda yüksek aşınma dayanımı sayesinde yolun bakım ihtiyacını azaltırken sürüş güvenliği ve konforuna da katkı sağlıyor. Çelikhane cürufunun asfalt karışımında değerlendirilmesi sayesinde doğal agrega ihtiyacı azaltılırken, doğal kaynakların korunmasına ve döngüsel ekonomiye de önemli katkı sağlanıyor. Yüksek oranda geri dönüştürülmüş çelik cüruf agregasından üretilen bu çözüm, yol yapımında çevresel etkiyi azaltan yenilikçi uygulamalar arasında yer alıyor.

Başarısı kanıtlanan inovatif çözüm yeni projelerle yaygınlaşıyor

Tosyalı, daha önce Türkiye'de ilk kez TEM Otoyolu Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı arasında hayata geçirilen cüruf bazlı asfalt uygulamasıyla, döngüsel üretim yaklaşımının ulaşım altyapısına kazandırılabileceğini ortaya koymuştu. Elde edilen performansın ardından bu yenilikçi çözüm, farklı yol koşullarında da kullanılmaya devam ediyor. Kocaeli'nin en yoğun ve en eğimli güzergâhlarından biri olan Gazanfer Bilge Bulvarı'ndaki yeni uygulama, bu çevreci çözümün gerçek şehir altyapısındaki kullanım alanlarının genişlediğini gösteren önemli bir örnek niteliği taşıyor.

Yüksek performansı, uzun hizmet ömrü ve çevreci yapısıyla öne çıkan cüruf bazlı asfalt çözümlerinin, geleceğin sürdürülebilir ulaşım altyapılarında giderek daha yaygın ve tercih edilen bir uygulama haline gelmesi öngörülüyor.

Tosyalı Harsco döngüsel ekonomiyi katma değere dönüştürüyor

Tosyalı ile ABD'li Harsco ortaklığında faaliyet gösteren Tosyalı Harsco, demir-çelik başta olmak üzere alüminyum, bakır, nikel, ferrokrom ve çimento sektörlerine yenilikçi geri dönüşüm çözümleri sunuyor. Şirket, üretim süreçlerinde ortaya çıkan cürufu ileri teknolojilerle işleyerek asfalt ve yol yapımı, çimento katkı malzemeleri, gübre üretimi, agrega ve demiryolu balastı gibi farklı kullanım alanları için yüksek katma değerli hammaddeye dönüştürüyor.

Sıfır atık yaklaşımıyla geliştirilen ileri işleme teknolojileri ve şirket bünyesinde geliştirilen Bloodhound yazılımı sayesinde cüruf içerisindeki metalik demir anlık olarak takip edilerek metal oranı minimum seviyeye indiriliyor. Bu sayede elde edilen geri dönüştürülmüş cüruf, yüksek aşınma direnci, düşük su geçirgenliği ve dayanıklılığıyla doğal agregaya güçlü bir alternatif oluşturuyor. Cüruf bazlı taş mastik asfalt ise uzun ömürlü yapısının yanı sıra yağışlı hava koşullarında sürüş güvenliğini artıran performansı ve yüksek mekanik dayanımıyla sürdürülebilir ulaşım altyapıları için yenilikçi bir çözüm sunuyor.