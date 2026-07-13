Tosyalı'nın GES yatırımına BBVA'dan 187 milyon Euroluk kredi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıllık 15 milyon ton ham çelik üretim kapasitesiyle dünyanın lider küresel yeşil çelik üreticileri arasında yer alan Tosyalı, sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü alanındaki yatırımlarını uluslararası finansman kaynaklarıyla güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, toplam 1,2 gigavat kapasiteli GES yatırımının ilk fazını oluşturan Osmaniye ve Niğde projeleri için BBVA ile İspanya İhracat Kredi Kuruluşu Cesce teminatı kapsamında 187 milyon Euro tutarında ihracat finansmanı alıcı kredisi anlaşması imzaladı.

GE Vernova'nın Finansal Hizmetler iş birimi koordinasyonuyla harekete geçirilen bu finansman, toplam 261 megavat kurulu güce sahip bu iki projenin hayata geçirilmesinde kullanılacak.

Söz konusu işlem, GE Vernova'nın Türkiye'deki bir yenilenebilir enerji projesine yönelik olarak Cesce desteğiyle sağladığı ilk finansman olma özelliğini taşıyor. Proje, aynı zamanda GE Vernova'nın Türkiye'de güneş enerjisi projelerinin finansmanında bugüne kadar yaklaşık 850 milyon dolar tutarında kaynak sağlanmasında katkı sunan rolünü de güçlendiriyor.

Bu işbirliği, GE Vernova'nın Türkiye'deki yerel varlığını daha da genişletirken, şirketin sunduğu teknolojiler halihazırda ülke genelinde yaklaşık 3,5 gigavatlık güneş enerjisi kapasitesini destekliyor.

Inogen EPC (Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) yüklenicisi ve GE Vernova teknoloji tedarikçisi olarak, Osmaniye ve Niğde projelerinin kilit paydaşları olarak projelerde yer alıyor.

Bu finansman, uluslararası finans kuruluşlarının Tosyalı'nın yeşil çelik ve enerji dönüşümüne yönelik uzun vadeli vizyonuna duyduğu güveni pekiştirirken, aynı zamanda şirketin küresel finans piyasalarındaki güçlü konumunu ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları için finansman sağlama kabiliyetini de ortaya koyuyor.

Tosyalı'nın 1,2 gigavat kapasiteli GES yatırımı, daha önce hayata geçirdiği ve kendi segmentinde dünyanın en büyük çatı üstü güneş enerji santrallerinden biri olan 235 megavat kurulu güce sahip yatırımının devamı niteliğini taşıyor. Şirket, toplam 1,4 gigavat kurulu güce ulaşacak bu yeni yatırımıyla öz tüketim odaklı yenilenebilir enerji alanında dünyanın en büyük projelerinden birini hayata geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, enerji dönüşümünün, sanayide rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri haline geldiğini belirterek, "Biz de Tosyalı olarak sürdürülebilirliği iş yapış şeklimizin merkezine koyuyor, üretimden enerjiye kadar tüm süreçlerimizi uzun vadeli bakış açısıyla dönüştürüyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz ve toplam 1,4 gigavat kapasiteye ulaşacak GES yatırımımız, yalnızca kendi enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik bir yatırım değil, aynı zamanda enerji bağımsızlığımızı güçlendiren ve yeşil çelik üretimindeki küresel iddiamızı pekiştiren stratejik bir dönüşüm hamlesi." bilgisini paylaştı.

Tosyalı, büyük ölçekli yatırımların hayata geçirilmesinde güçlü uluslararası işbirlikleri ve sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişim kritik önemde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"BBVA ile Cesce teminatı kapsamında imzaladığımız 187 milyon Euro tutarındaki ihracat finansmanı alıcı kredisi anlaşması, uluslararası finans kuruluşlarının Tosyalı'nın vizyonuna ve sürdürülebilir büyüme stratejisine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. GE Vernova ve Inogen ile kurduğumuz güçlü işbirliğiyle, ileri teknoloji, mühendislik ve finansman olanaklarını bir araya getirerek dünyanın en büyük öz tüketim odaklı GES projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Tosyalı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem düşük karbonlu üretim hedeflerimize ulaşmayı hem de küresel yeşil çelik sektöründeki öncü konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Inogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Soydan da sanayide yeşil dönüşüm, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de en önemli gündem başlıklarından biri olduğuna değinerek, "Çözüm ortaklarımızla birlikte uzun yıllardır Türkiye enerji sektöründe başarıyla uyguladığımız uçtan uca çözüm modeli kapsamında edindiğimiz deneyimi, bugün yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda ilerleyen sanayicilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek çözümlere dönüştürebiliyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.