TotalEnergies Avrupa’daki güneş enerjisi portföyünü devretti

Satışa konu olan ve genellikle 3 megavatın altında kapasiteye sahip olan bu dağınık portföy; Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz, İngiltere ve Lüksemburg’daki tesisleri kapsıyor. Finansal detayları kamuoyuyla paylaşılmayan bu işlemle birlikte, mevcut panellerin işletim hakkı bağımsız üreticiler Amarenco ve AMPYR Distributed Energy ortaklığına geçti. Varlıkların devredilmesine rağmen, mevcut sözleşmelere sadık kalınarak son tüketicilere yönelik elektrik tedarikinde herhangi bir kesinti yaşanmayacağı bildirildi.

Küçük çatı kurulumları yerine büyük santrallere odaklanılacak

Stratejik önceliklerin değişmesi, küçük ölçekli çatı üstü projelerin yönetim yükünün yüksek ve kar marjlarının görece düşük olmasından kaynaklanıyor. Şirket modeliyle daha iyi uyum sağlayan ve operasyonel verimlilik sunan büyük güneş ve rüzgar çiftlikleri, yeni dönemin ana odak noktasını oluşturuyor. Bu sadeleşme hamlesi, dağınık durumdaki küçük yatırımların finansal yükünü hafifletirken, büyük santrallerin inşası için gerekli sermayenin tek bir merkezde toplanmasına olanak tanıyor.

Yenilenebilir enerjideki büyüme hedefleri geçerliliğini koruyor

Küçük ölçekli varlıkların elden çıkarılması, grubun küresel yeşil enerji vizyonundaki genel genişleme hızını yavaşlatmıyor. Son bir yılda portföyüne 8 gigavat brüt kapasite ekleyerek toplam kurulu gücünü 35 gigavatın üzerine çıkaran şirket, mevcut yatırım ivmesini korumakta kararlı görünüyor. Küresel strateji doğrultusunda, 2030 yılına kadar yıllık bazda aynı üretim artış trendinin sürdürülmesi ve toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin 75 gigavat eşiğinin üzerine taşınması amaçlanıyor.

Finansal esneklik için batarya ve depolama yatırımları hız kazanıyor

Makroekonomik belirsizliklere karşı bütçe disiplinini korumak isteyen yönetim, sermaye harcamalarında milyar dolarlık tasarrufa giderken elektrik piyasalarındaki oynaklıktan kar sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, ana pazarların dışındaki yenilenebilir varlıklar nakde çevrilerek elde edilen kaynaklar doğrudan batarya enerji depolama sistemlerine aktarılıyor. Büyük ölçekli üretim santralleri ile esnek depolama ünitelerinin entegre edilmesi, dalgalı fiyat koridorlarında şirketin kurumsal rekabet gücünü artıran temel bir savunma mekanizması olarak kurgulanıyor.