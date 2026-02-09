TotalEnergies, Google’a Texas’ta 1 GW güneş enerjisi sağlayacak

Bu enerji, TotalEnergies’in Texas’ın Wichita ve Mustang Creek bölgelerinde bulunan tesislerinden sağlanacak. Her iki güneş enerjisi santralinin inşaatının bu yılın ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Investing'in haberine göre, söz konusu anlaşmalar, Google’ın eyaletteki veri merkezi operasyonlarını Fransız enerji devinin Texas merkezli güneş enerjisi tesislerinden elde edilen yenilenebilir enerji ile desteklemeye yardımcı olacak.