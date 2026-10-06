TotalEnergies İstasyonları, Milangaz ve Hopi’den Paracık iş birliği

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) bünyesinde faaliyet gösteren TotalEnergies İstasyonları ve Milangaz, Hopi ile yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği, Hopi kullanıcılarının akaryakıt ve otogaz alışverişlerinden Paracık kazanmasına ve farklı alışverişlerinden biriktirdikleri Paracıkları istasyonlarda kullanmasına olanak tanıyor.

Akaryakıt ve otogaz alışverişleri Paracık dünyasına katılıyor

Hopi kullanıcıları, TotalEnergies İstasyonları’ndaki akaryakıt ve Milangaz Otogaz alışverişlerinden kazandıkları Paracıkları tüm Hopi üye iş yerlerinde kullanabilecek. Aynı zamanda Hopi ekosistemindeki diğer alışverişlerinden kazandıkları Paracıkları da TotalEnergies İstasyonları’ndaki akaryakıt ve Milangaz Otogaz alışverişlerinde kullanabilecek.

Kampanya kapsamında Hopi kullanıcıları, TotalEnergies İstasyonları’nda tek seferde yapacakları 1.500 TL ve üzeri akaryakıt alımlarında %3 Paracık, 700 TL ve üzeri Milangaz Otogaz alımlarında ise %2 Paracık kazanacak.

“Beklentiler değişti, sadakat yeniden tanımlanıyor”

İş birliğinin önemine değinen GüzelEnerji ve Milangaz Genel Müdürü Erdal Yavuz, “Müşterilerin ihtiyaçları ve alışveriş alışkanlıkları değişirken, sadakat programlarından beklentileri de değişiyor. Bu dönüşümü bağımsız tüketici araştırmalarında da görüyoruz. Sadakat programları artık marka tercihindeki ilk 10 belirleyici unsur arasında yer alıyor; her 10 tüketiciden 4'ü en az bir akaryakıt istasyonunun sadakat platformuna üye. Bu tablo, sadakat programlarının yalnızca ek bir avantaj değil, müşteri deneyiminin önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Hopi ile iş birliğimiz de dönemsel bir kampanyanın ötesinde; müşterinin hayatına dokunan ve farklı ihtiyaçlarına yanıt veren bir sadakat deneyimi sunuyor. Bu kurgu sayesinde müşterilerimiz, günlük yaşamlarının farklı alanlarında kazandıkları avantajları istasyonlarımızda yakıt alımlarında kullanabilecek. GüzelEnerji ve Milangaz olarak, müşterilerimizin günlük hayatına gerçek anlamda değer katacak dijital ve sadakat odaklı projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Paracık’ın günlük kullanım alanlarını genişletiyoruz”

Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu ise şöyle konuştu:

“Hopi olarak, 11 yıldır biriktirdiğimiz benzersiz veri derinliğini, iş ortaklarımızın büyümesine ve kullanıcılarımızın alışveriş deneyimine değer katan çözümlere dönüştürüyoruz. Kullanıcılarımızın alışverişlerinden kazandıkları Paracık’ları farklı ihtiyaçları için kullanabilmelerini de bu yaklaşımın önemli bir parçası olarak görüyoruz. TotalEnergies İstasyonları ve Milangaz iş birliğimizle şimdi bu faydayı, düzenli harcama kalemlerinden biri olan akaryakıt ve otogaza da taşıyoruz. Artık istasyonlarda kazanılan Paracıklar Hopi dünyasındaki 300’ü aşkın markada kullanılabilecek; farklı markalardaki alışverişlerden kazanılan Paracıklar da akaryakıt ve otogaz harcamalarında değerlendirilebilecek. Bizim için bu iş birliğinin asıl değeri, Paracık’ın kazanıldığı yer ile kullanıldığı yer arasındaki seçenekleri çoğaltması. Kullanıcılarımız alışverişlerinden elde ettikleri avantajı o günkü ihtiyaçlarına göre değerlendirebilecek. TotalEnergies İstasyonları ve Milangaz ile Paracık’ın kullanım alanını genişletmekten mutluluk duyuyoruz.”