TotalEnergies küresel enerji piyasasında güçlü çeyrek sonuçlarıyla öne çıktı

Yılın nisan ve haziran ayları arasındaki dönemde, uluslararası enerji piyasalarında yaşanan jeopolitik tıkanıklıklar tedarik zincirini zorlamaya devam etti. Ancak alınan operasyonel önlemler ve alternatif sahaların hızla devreye sokulması sayesinde, çatışmaların ham madde arzına vurduğu darbe bir önceki çeyreğe kıyasla belirgin ölçüde azaldı. Özellikle yeni devreye alınan açık deniz projelerindeki kapasite artışı, riskli bölgelerdeki kayıpları telafi etmede kritik bir rol oynadı. Böylece günlük toplam hidrokarbon üretimi, planlanan büyüme trendini bozmayarak istikrarlı bir çizgide kalmayı başardı.

Fiyat rallisi mali göstergeleri yukarı taşıyor

Orta Doğu eksenli askeri gerilimlerin ve stratejik su yollarındaki geçiş engellerinin sürmesi, küresel ham petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalıcı olmasına yol açtı. Bu fiyat rallisi, sevkiyatı geciken bazı ürünlerin lojistik maliyetlerini artırsa da, genel satış gelirlerinde ve arama-üretim faaliyetlerinden elde edilen nakit akışında ciddi bir sıçrama yarattı. Ayrıca, bölgedeki diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması ve enerji koridorlarında yaşanan güvenlik risklerinin artması, piyasalarda belirsizlik algısını güçlendirdi. Bu durum, yatırımcıların risk primlerini yükseltmesine ve vadeli kontratlarda daha agresif fiyatlamalara gitmesine neden oldu. Enerji şirketleri ise bu ortamda, uzun vadeli tedarik anlaşmalarını yeniden yapılandırarak fiyat dalgalanmalarına karşı daha sağlam bir koruma mekanizması geliştirmeye yöneldi. Dönem sonuna doğru ham madde fiyatlarında yaşanan kısmi gevşemeye rağmen, üç aylık ortalamaların yüksek seyretmesi sayesinde bütçe dengesi ve borçluluk oranları hedeflenen seviyelerin de ötesinde bir iyileşme kaydetti.

Gaz pazarındaki durgunluk rafineri marjlarıyla aşılıyor

Avrupa genelinde gözlenen ekonomik yavaşlama ve dönemsel talep düşüşü, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinde belirgin bir hacim kaybına neden oldu. Gaz nakit akışında yaşanan bu gerileme, aşağı yönlü operasyonlardaki güçlü performansla göğüslendi. Rafineri marjlarının iyileşmesi ve petrol türevlerinin ticaretindeki yüksek seyir, gaz tarafındaki kaybı tamamen kapatacak bir mali kalkan oluşturdu. Yatırım bütçesiyle tam uyumlu ilerleyen dönemsel performansın tüm detayları ve kesinleşen net kar rakamları ise önümüzdeki hafta yapılacak resmi finansal sunumla netlik kazanacak.