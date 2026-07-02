TotalEnergies, Malezya’daki gaz hissesini 350 milyon dolara INPEX’e sattı

TotalEnergies, Malezya Marjoram gaz sahasındaki non-operated (işletilmeyen) %85 hissesini 350 milyon dolara Japon ortağı INPEX’e devretti. Bu hamle, şirketin bölgedeki kendi işlettiği ana projelere odaklanma stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşti.

Enerji sektöründe küresel ölçekte faaliyet gösteren TotalEnergies, Asya pazarındaki varlığını optimize etmeye devam ediyor. Şirket, Malezya'nın Sarawak kıyılarında bulunan Block 2E üretim paylaşım sözleşmesindeki paylarının tamamını INPEX'e devretmek üzere anlaşma imzaladı. Toplamda 350 milyon dolarlık değere sahip olan bu işlem, Marjoram gaz sahasında net %8,5'lik bir hisseye denk geliyor.

Düşük maliyetli projelere odaklanma

Fransız üretici, bu hamleyle kendi yönetiminde olmayan azınlık hisselerini elden çıkararak kaynaklarını verimli kullanmayı hedefliyor. Şirket yetkilileri, satışın ardından Malezya'da aktif olarak yönettikleri projelere ve düşük emisyonlu, düşük maliyetli büyüme fırsatlarına yoğunlaşacaklarını belirtti. Bölgede SapuraOMV Upstream satın alımıyla en büyük üçüncü gaz üreticisi konumuna gelen TotalEnergies, stratejik platformunu güçlendirmeyi sürdürüyor.