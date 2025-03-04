TotalEnergies, Mepa Otomotiv'le madeni yağ sözleşmesi imzaladı

TotalEnergies'den yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla Mepa Otomotiv servislerinde beş yıl boyunca Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalarının onayladığı ve tavsiye ettiği ilk dolum motor yağı olan TotalEnergies Quartz motor yağları kullanılacak.

İstanbul Yenibosna'daki modern tesislerinde, uzman kadrosu ve teknolojik ekipmanlarıyla hizmet veren Mepa Otomotiv, söz konusu markaların satış, servis ve yedek parça hizmetlerini sunarak, müşterilerine en yüksek kaliteyi garanti ediyor.

Türkiye'nin araç giriş sayısı ve servis metrekaresi bakımından en büyük Stellantis bayisi olan Mepa Otomotiv, sunduğu günlük ve uzun dönem araç kiralama, ikinci el araç satışı ve sigorta hizmetleriyle müşterilerine kapsamlı çözümler sunuyor.

Stellantis'in çok markalı yedek parça dağıtım markası Distrigo'nun da önemli bir parçası olan şirket, sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerine en güncel ve kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Türkiye Ticari Direktörü Mehmet Murat Selçuk, söz konusu anlaşmanın her iki tarafa da değer katacağını belirterek, "Hem müşteri sayımızı hem de müşteri memnuniyetimizi artıracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

En üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan ürünlerini daha fazla kullanıcıya ulaştırma hedeflerini daha ileriye taşıdıklarını aktaran Selçuk, "Kaliteli, güvenilir ve üstün performanslı ürünlerimizi sektördeki paydaşlarımıza sunmak ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.