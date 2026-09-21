TotalEnergies neden yıllar sonra Venezuela'ya dönüyor?

TotalEnergies, yıllar önce faaliyetlerini durdurduğu Venezuela ile yeniden enerji iş birliği için anlaşma imzaladı. Şirketin önümüzdeki dönemde ülkede üretime dönmesi planlanıyor.

Yaptırım duvarı kalktı

Dönüşün önünü açan gelişme ABD'de yaşandı. ABD yönetimi, Venezuela'ya uygulanan petrol yaptırımlarını kısmen gevşetti. Bu kararla birlikte ülkede uzun süredir üretimi sürdüren Amerikan şirketi Chevron'un ardından Avrupalı devler için de kapı aralandı. TotalEnergies'in anlaşması, bu sürecin devamı olarak yorumlanıyor.

Dünyanın en büyük rezervi için dönüş

Venezuela'yı cazip kılan asıl unsur ise yer altındaki potansiyeli. Ülke, kağıt üzerinde dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip. Yıllarca süren yatırım eksikliği ve yaptırımlar nedeniyle günlük üretim 3,5 milyon varilden 700 bin varil seviyesine kadar gerilemiş olsa da, sahalar hala yüksek potansiyel taşıyor. Düşük maliyetle giriş yapmak isteyen şirketler için bu tablo yeni bir fırsat penceresi anlamına geliyor.

TotalEnergies'in hesabı sadece petrole dayanmıyor. Şirket son yıllarda stratejisini büyük ölçüde sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) kaydırmış durumda. Venezuela, Karayipler'deki en büyük gaz rezervlerinden birini barındırıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Rus gazına alternatif arayan Fransa ve Avrupa için Venezuela, Atlantik'in öte yakasında yeni bir tedarik rotası olarak öne çıkıyor.

Anlaşmanın kapsamı ve şirketin sahalara ne zaman döneceğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.