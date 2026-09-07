TotalEnergies, Papua LNG'de 4 milyar dolarlık maliyet avantajı sağladı

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Şirket, proje tasarımında yapılan değişiklikler ve müteahhitlik sürecinin yeniden yapılandırılmasıyla 2024 yılından bu yana önemli bir maliyet avantajı elde etti. Sağlanan tasarruf, Papua LNG'nin nihai yatırım kararı öncesindeki en önemli gelişmelerden biri oldu.

TotalEnergies aynı zamanda Papua Yeni Gine hükümetiyle mevcut gaz anlaşmasını da güncelledi. Yeni düzenleme, projenin değişen bütçesini ve yapılan optimizasyonları dikkate alırken, tarafların 2019'da imzaladığı anlaşmanın yerine güncellenmiş bir çerçeve getiriyor.

Projede yönetim ExxonMobil'e geçiyor

Papua LNG'nin işletmeciliği önümüzdeki dönemde ExxonMobil'e devredilecek. Bölgede PNG LNG tesisini işleten şirket, proje ortakları arasında da en yüksek paya sahip olacak.

Bu değişiklik kapsamında TotalEnergies projedeki hissesinin bir bölümünü satarak payını %20'de tutacak. Şirketin LNG üretiminden yararlanma hakkı ise korunacak.

İşlemlerin tamamlanması ve Papua Yeni Gine devletinin geri alma hakkını kullanmasının ardından ExxonMobil'in payı %34,1, Santos'un payı %21 olacak. Kumul Petroleum Holdings Limited ve MRDC toplam %22,5, ENEOS Xplora ise %2,4 paya sahip olacak.

Yıllık üretim 5,6 milyon ton olacak

Papua LNG, Papua Yeni Gine'nin Körfez Eyaleti'ndeki Elk ve Antelope sahalarından çıkarılacak doğal gazın işlenerek LNG'ye dönüştürülmesini kapsıyor. Projede gaz işleme tesislerinin yanı sıra boru hattı ve Port Moresby yakınlarında LNG altyapısı kurulması planlanıyor.

Projenin yıllık LNG üretim kapasitesi 5,6 milyon ton olacak. TotalEnergies ile Kumul Petroleum'un oluşturduğu pazarlama ortak girişimi bunun 2,4 milyon tonluk bölümünü ticarileştirecek.

TotalEnergies ayrıca küresel LNG portföyü için yıllık 1,5 milyon tonluk üretime erişim sağlayacak bir ön anlaşma yaptı. Projenin hedef pazarları arasında başta Asya olmak üzere LNG ithalatçısı ülkeler bulunuyor.