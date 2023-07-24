TotalEnergies, Rönesans Enerji’nin yüzde 50’sini satın aldı

TotalEnergies, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin gelişimi için Rönesans Holding ile ortak oldu. Rönesans Enerji hidroelektrik alanında 166 MW’lık kurulu güce sahip. Şirket ayrıca 700 MW'tan fazla rüzgar enerjisi, fotovoltaik teknoloji ve batarya depolama sistemlerinden oluşan bir varlık portföyü planı da bulunduruyor.



Yerel elektrik piyasasına ilişkin derin bilgi birikimi ile TotalEnergies'in rüzgar ve güneş enerjisi gelişimi ve elektrik ticareti alanındaki uzmanlığından faydalanacak Rönesans Enerji, 2028 yılına kadar 2 GW yenilenebilir enerji üretimini hedefliyor.



Rönesans Enerji tesislerinde üretilen yeşil enerji, önemli ölçüde doğrudan elektrik piyasasında satılarak veya son alıcılarla elektrik satın alma anlaşmaları (PPA) yapılarak değerlendirilecek. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin kalitesi göz önüne alındığında maliyet açısından rekabetçi olan projeler, TotalEnergies’in entegre bir oyuncu olma stratejisiyle uyumlu olup, şirketin Entegre Güç İş Birimi'nin global hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak.

TotalEnergies Doğalgaz, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi Stéphane Michel, konuya ilişkin şunları söyledi: “Rüzgar, hidroelektrik ve güneş enerjisi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş bir varlık portföyü geliştiren Rönesans ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye pazarı ve ülkedeki yenilenebilir enerji tesislerinin kalitesi göz önüne alındığında, bu yeni ortaklığın Entegre Güç faaliyetimizi geliştirme hedefimize uygun ve doğru bir adım olacağına inanıyoruz. Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörünün gelişimine de katkıda bulunmaktan çok memnunuz.”



TotalEnergies Turkey Pazarlama Genel Müdürü Emre Şanda ise ortaklığa dair, “30 yılı aşkın süredir, hepsi birbirinden değerli yatırım ve iş birliklerimizin olduğu Türkiye’de, böylesi katma değerli bir yatırıma daha imza atmış olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin yeşil enerji dönüşümüne ekonomik ve çevresel katkılar sağlayacak, enerji güvenliğinde sürdürülebilirliğe hizmet edecek iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.



Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise, “Hem Türkiye'de hem de dünya çapında yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük değer veriyoruz. Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde aktif bir rol oynama hedefiyle, saygın ve etkili global bir firmayla çalışmamız çok önemliydi. Yeşil projelere ortak yatırım yapma amacıyla TotalEnergies ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Global hissedarlarımıza yeni bir ortak eklerken ülkemize yatırım yapmak bizi her zaman heyecanlandırıyor.” şeklinde konuştu.