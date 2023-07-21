TotalEnergies, Rönesans Enerji'ye ortak oldu
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, Rönesans Enerji’nin Total Energies ile yüzde 100 yenilenebilir enerji üzerine ortaklık yaparak dikeyde entegre bir yapı kuracaklarını kaydetti.
Fransız TotalEnergies, Rönesans Holding çatısı altında yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi alanında faaliyet gösteren Rönesans Enerji'ye ortak oldu.
Rönesans Enerji ortaklık sözleşmesi imza töreninde konuşan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, şirketin yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermeye devam edeceğini ve bir yol haritası belirlediğini ifade etti.
Ilıcak, TotalEnergies'in şirkete ortaklık oranının yüzde 50 olduğunu söyledi.
Bu arada BloombergHT'nin sorularını yanıtlayan Ilıcak, "Rönesans Enerji'nin halka razından vazgeçtik" dedi.