TotalEnergies, Rönesans Enerji’ye yüzde 50 ortak oldu

Yener KARADENİZ

Rönesans Holding Fransız enerji şirketi Total Energies ile yenilenebilir enerji sektörüne yapacağı yeni yatırımlar için iş birliğine gitti. Söz konusu iş birliği kapsamında TotalEnergies, Rönesans Holding’in iştiraki Rönesans Enerji’nin yüzde 50 hissesini satın aldı. Rönesans Holding ve TotalEnergies’in ortaklığı çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek Rönesans Enerji, bugün itibarıyla bünyesinde barındırdığı 6 hidroelektrik santralı (HES) projesiyle 166 MW’lık kurulu güce sahip bulunuyor. Yeni dönemde de yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyü ile büyümeye devam ederek, Türkiye’nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olmayı hedefliyor. Satınalma değerinin açıklanmadığı anlaşmanın imza töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro’nun da katılımı ile İstanbul’da gerçekleşti. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji piyasalarında küresel ölçekte önemli bir dönüşüm sürecinde olduğumuzu belirterek, geçmişte arz güvenliği odaklı olan enerji tartışmalarının artık iklim değişikliğiyle mücadeleye yoğunlaştığını, hatta neredeyse iklim değişikliği merkezli hale geldiğini söyledi.



“Yeni bir yatırım ve reform hamlesi başlıyor”

Bakan Bayraktar, önümüzdeki dönemde güvenilir, makul fiyatlı enerji arzı yanında iklim değişikliği ile mücadele hedefleri doğrultusunda yeni bir yatırım ve reform hamlesine başladıklarını belirterek, bu kapsamda belirlenen 3 temel hedefi Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını karşılamak, kaynakların etkin tahsisini sağlamak ve kaynakları çeşitlendirmek olarak sıraladı. Bayraktar, “Bu doğrultuda, öne çıkacak temel alanlar; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji, geçiş yakıtı olarak doğalgaz, hidrojen ve enerjide dijitalleşme olacak. Yenilenebilir enerji, artan talebe karşı enerji arz güvenliğine katkı sağlayan, fiyatları daha rekabetçi kılan ve dışa bağımlılığımızı azaltan bir alan. Bugün kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 55’i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bu anlamda, dünyada 12., Avrupa’da 5. sıradayız. Geçtiğimiz Şubat’ta ilan ettiğimiz Türkiye Ulusal Enerji Planındaki hedefimiz, 2035 yılında kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 65 seviyelerine çıkarmak. Bunun için, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin MW Güneş, bin 500 MW Rüzgâr ve toplam 5 bin MW Offshore (denizüstü) rüzgâr olmak üzere tüm yenilenebilir kaynaklarımızı devreye almak ve ekonomimize kazandırmak istiyoruz” dedi.



2028’de yatırım miktarı 10 milyar Euro’yu aşacak



Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak da imza töreninde yaptığı konuşmada, Rönesans Enerji’nin kurulduğu günden bu yana sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığını belirterek, “Rönesans Enerji’nin bugüne kadar oluşturduğu yüzde 100 yeşil enerji portföyü ve 5 yıllık detaylı yatırım planı, Türkiye enerji sektörünün gelişmiş yapısı, ve büyüme potansiyeli, bu ortaklığın gerçekleşmesindeki önemli faktörler oldu. Bunların sonucunda, bugün burada dünyanın en büyük enerji şirketlerinden TotalEnergies ile önemli bir ortaklığa imza attık. Bu ortaklıkla yeşil enerji dönüşümü ile ilgili yeni teknolojileri ve dikey entegrasyon yatırım fırsatlarını da yakından takip ederek, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda olduğu gibi enerji iş kolunda da ülkemize öncülük edeceğiz” dedi.

Rönesans Holding’in bugüne kadar Türkiye’ye 7 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yaptığı bilgisini de veren Erman Ilıcak, “Farklı iş kollarındaki yatırımlarımız ile 2028 itibarıyla ülkemizde gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarının 10 milyar Euro’yu aşmasını bekliyoruz” diye konuştu. TotalEnergies Doğalgaz, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi Stéphane Michel, Rönesans Holding’in yurtdışında çok önemli projelerde alt yüklenici olarak karşılarına çıktığını belirterek, “Biz de büyük bir enerji şirketiyiz. Bu alanda ciddi atılım yapmak istiyoruz. Türkiye’de de yenilenebilir enerji anlamında ciddi bir potansiyel var. Dikey entegrasyon konusunda ciddi bir kapasite söz konusu. Türkiye büyüyen bir pazar ve bu nedenle bu ortaklığı yaptık. Yolculuğun başındayız” diye konuştu.

Halka arzdan vazgeçildi



Ortaklığa ilişkin herhangi bir rakam açıklamayan Erman Ilıcak, uzun süredir gündemde olan Rönesans Enerji’nin halka arzından vazgeçtiklerini söyledi. İmza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ilıcak, Holdingin varlık gösterdiği en önemli pazarlardan biri olan Rusya’daki faaliyetler hakkında şu ifadeleri kullandı: “Rusya’daki operasyonlarımızdan çıktık. Sadece gayrimenkulde çalışmalar devam ediyor. O da holding dışında bir şirkete devredildi. Holding’in Rusya’da faaliyeti kalmadı” ifadelerini kullandı.





