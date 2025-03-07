TotalEnergies varlık yönetiminde IFS’i tercih etti

Kurumsal cloud ve endüstriyel yapay zeka çözümleri sunan IFS, enerji devlerinden TotalEnergies’in küresel varlıklarını yönetmek için IFS Cloud'u tercih ettiğini açıkladı. TotalEnergies, varlık operasyonlarını daha verimli yönetmek için IFS Cloud platformunun ölçeklenebilir ve entegre yapısından yararlanacak. Bu kapsamda, TotalEnergies kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) ve Saha Servis Yönetimi (FSM) gibi süreçleri tek bir platformda birleştirecek.

TotalEnergies tüm varlıklarını tek bir platformda yönetecek

TotalEnergies, IFS ile yaptığı iş birliği kapsamında; keşif, üretim, rafinasyon ve kimyasallar alanındaki tüm varlıklarını tek bir platformda yönetebilecek. Bu sayede yönetim maliyetini azaltırken, varlıkların kullanım ömürlerini uzatacak ve kesinti sürelerini en aza indirebilecek. Aynı zamanda varlıkların karlılığını da en üst düzeye çıkarabilecek. Bu sayede TotalEnergies'in dünya çapında 13.500'den fazla kullanıcısı IFS sistemleri üzerinden varlık ve hizmetlerini yönetebilecek.

“TotalEnergies çevik ve geleceğe hazır bir platforma sahip olacak”

TotalEnergies iş birliği hakkında konuşan IFS CEO' su Mark Moffat; "Dünyanın önde gelen petrol ve gaz şirketlerinden olan TotalEnergies'in IFS'in enerji sektörüne odaklanan Endüstriyel AI inovasyonuna güvenmiş olmasından büyük gurur ve heyecan duyuyorum. TotalEnergies, küresel operasyonlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan çevik ve geleceğe hazır bir platforma sahip olacak” dedi.