TotalEnergies ve Shell’e Afrika engeli: Petrol arama izinleri iptal edildi

Güney Afrika’da Batı Cape Yüksek Mahkemesi, TotalEnergies ile ortağı Shell’e Cape kıyısı açıklarında petrol arama yetkisi veren izni iptal etti.

13 Ağustos tarihli karara göre, mahkeme, şirketlerin olası petrol sızıntılarının sosyo-ekonomik etkilerini yeterince değerlendirmediğini ve iklim değişikliği etkilerini dikkate almadığını tespit etti.

TotalEnergies, geçen yıl söz konusu 5/6/7 numaralı bloktaki payından çekilmeyi planladığını, operatörlüğü Shell’e bırakacağını ve Güney Afrika’nın kamu şirketi PetroSA’nın azınlık hissedar olarak kalacağını açıklamıştı.

Bu karar, çevreciler ile petrol şirketleri arasında Güney Afrika kıyılarında süren hukuk mücadelelerinin son halkası oldu. Şirketler, Namibya açıklarında Orange Havzası’nda elde edilen keşif başarılarını ülkenin batı kıyısında da tekrarlamak istiyor. Ancak havzanın Güney Afrika sularındaki bölümü büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda.

Dava başvurucularından olan çevre örgütü Natural Justice, kararı memnuniyetle karşılayarak, “Bu karar, şirketlerin usule uyması, kapsamlı değerlendirmeler yapması ve yerel topluluklara söz hakkı tanıması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı.

