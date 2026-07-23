TotalEnergies'den 2027 mali yılı temettü takvimi: Dört aşamalı nakit dağıtım planı açıklandı

TotalEnergies Resmi Yatırımcı İlişkileri platformundan duyurulan plana göre, 2027 döneminin birinci ara temettüsü için hak kullanım tarihi 30 Eylül 2027 olarak kayıtlara geçti. Bu dönem için hak kazanan ortaklardan Euronext Paris listesindekilere 4 Ekim 2027'de, New York Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki hissedarlara ise 21 Ekim 2027 tarihinde ödeme geçilecek.

Kış planı ve yeni yıl döngüsü

Şirketin operasyonel takvimine göre ikinci çeyrek dilimini temsil eden pay dağıtımı 2027'nin son gününde başlayacak. İkinci ara temettü için hak arama kesim tarihi 31 Aralık 2027 olarak ilan edilirken, Euronext yatırımcısı nakit payını 4 Ocak 2028'de alacak. ABD kanadındaki New York Menkul Kıymetler Borsası ortakları ise takvimler 21 Ocak 2028'i gösterdiğinde hesaplarını kontrol edebilecek. Üçüncü çeyrek ara ödemesinde de benzer bir akışla 31 Mart 2028'lik hak kesiminin ardından nisan ayının ilk haftalarında dağıtım tamamlanmış olacak.

Kapanış 4 Temmuz 2028'de yapılacak

Mali yılın kapanış bilançosunu temsil eden nihai kar payı ödemesi için geri sayım 30 Haziran 2028'de başlayacak. Son çeyreğin getirisini cebine koymak isteyen pay sahiplerinden Euronext listesindekiler 4 Temmuz 2028'de, New York Menkul Kıymetler Borsası listesindekiler ise 24 Temmuz 2028'de tahsilat imkanına kavuşacak. Şirket, bu taslak tarihlerin önümüzdeki dönemde yapılacak hissedarlar genel kurulu onay mekanizmalarına bağlı olduğunu altını çizerek hatırlattı.