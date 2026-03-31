TotalEnergies’den Orta Doğu’da milyar dolarlık hamle: Krizden rekor kar doğdu

Bölgedeki çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerindeki sevkiyat hatlarını baskılaması, petrol fiyatlarında öngörülemeyen bir oynaklık yarattı. Bu süreçte piyasada oluşan boşluğu analiz eden şirket, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman kaynaklı ham petrol yüklemelerine odaklanarak mart ayı boyunca yaklaşık 70 kargo satın aldı. Şubat ayındaki alımların iki katına çıkan bu yoğun operasyon, arz güvenliğinin azaldığı bir dönemde şirketin fiziksel ticaret pazarında hakim bir konuma gelmesini sağladı.

Üretim kayıplarına karşı finansal dengeleme

Şirketin Orta Doğu’daki üretim hatlarının bir kısmı çatışmalar nedeniyle durma noktasına gelse de, yürütülen bu geniş ölçekli ticaret stratejisi kayıpları fazlasıyla telafi etti. Üretimde yaşanan yaklaşık yüzde 15’lik daralmaya rağmen, ham petrol fiyatlarındaki her 8 dolarlık artışın üretim kaybını tamamen nötralize edebildiği görülüyor. Bu durum, dev enerji şirketlerinin kriz anlarında sadece üretime değil, küresel ticaret ağlarındaki manevra kabiliyetlerine ne kadar güvendiğini de bir kez daha kanıtlıyor.

Enerji piyasasında yeni risk yönetimi dönemi

TotalEnergies örneği, küresel enerji devlerinin artık jeopolitik riskleri sadece birer maliyet kalemi olarak değil, birer finansal fırsat olarak yönetmeye başladığını gösteriyor. Bölgedeki belirsizlik sürdüğü müddetçe, fiziksel petrol ticaretindeki bu agresif alım stratejilerinin devam etmesi ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın şirket bilançolarına pozitif yansımaya devam etmesi bekleniyor.