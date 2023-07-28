TotalEnergies’ten Mercedes-Benz Türk’e ilk dolum şanzıman yağı tedariki

Türkiye’de 30 yılı aşkın süredir madeni yağ sektöründe faaliyet gösteren TotalEnergies Turkey Pazarlama, global markalarla iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün USA Coach Projesi kapsamında, Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirdiği otobüslerin ilk dolum otomatik şanzıman yağı TotalEnergies Fluidmatic SYN T668 olacak.

TotalEnergies Turkey Pazarlama, İzmir Menemen’deki en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50 bin ton madeni yağ, antifiriz ve özel ürünün üretimini yaparak otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı sektörlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedarik ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan TotalEnergies Turkey Pazarlama Genel Müdürü Emre Şanda, “Farklı tiplerde madeni yağ tedarikini yaptığımız araçlara bir yenisini daha ekledik. Kuzey Amerika pazarı için özel olarak tasarlanan Mercedes-Benz Türk otobüslerinin ilk dolum şanzıman yağını tedarik edeceğimiz için mutluyuz. Bu iş birliği; kalitesi, üstün teknolojisi ve performansı ile TotalEnergies Madeni Yağlar’ın başarısını bir kez daha tescillemiş oldu. Mercedes-Benz Türk ile yarattığımız sinerjinin markamızı daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyoruz.” diye konuştu.