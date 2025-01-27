Toyota, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOYOTA GAZOO Racing, motor sporları dünyasında yeni galibiyetlerle ses getirmeye devam ediyor.

13 yarıştan oluşan sezonun açılış yarışı olan Monte Carlo Rallisi'nde Toyota GR YARIS Rally1 ile yarışan Sebastien Ogier/Vincent Landais ve Elfyn Evans/Scott Martin ilk iki sırayı aldı.

Rallide kariyerinin 10. galibiyetine imza atan Ogier, Toyota GAZOO Racing ile burada üç kez kazandı.

Ralliyi 3 saat 19 dakika 6.1 saniye ile tamamlayan Ogier'in en yakın rakibi ise 18.5 saniye farkla takım arkadaşı Elfyn Evans oldu. Toyota GR YARIS Rally1, 18 etabın 10'unda en hızlı zamanı elde etti.

Toyota marka olarak Monte Carlo'da tarihindeki 6. galibiyetini elde etti. Ralli, değişken hava koşullarıyla pilotlara zorlu anlar yaşattı. Fransız Alpleri'ndeki buzlu sürüşlerin yanı sıra çamur ve çakıl etaplar, rekabete yol açmaya devam etti. Toyota GR YARIS Rally1 ise zorlukların üstesinden gelerek yarışın ilk iki sırasında yer aldı.

Ogier, TOYOTA GAZOO Racing ile 15. galibiyetini kazanırken, iki kez Dünya Şampiyonu Kalle Rovanpera ve iki kez Dünya Şampiyonu olan Carlos Sainz ile Toyota'daki galibiyet sayılarını eşitledi.

2022 ve 2023'te şampiyon olan Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen ikilisi, ralliyi 4. sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından TOYOTA GAZOO Racing ilk yarışta maksimum puanları toplayarak Markalar ve Pilotlar Şampiyonas'’nda ilk sırada yer aldı.

2025 WRC sezonu, kar ve buz üzerinde gerçekleştirilecek tek ralli olan İsveç Rallisi'yle devam edecek. 13-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek kış rallisi, yılın en yüksek hıza sahip yarışlarından biri olarak öne çıkacak.

"Eşsiz bir başarıya imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOYOTA GAZOO Takım Müdürü Jari-Matti Latvala, sezona mükemmel başlangıç yaptıklarını aktararak, "Şartlar zorlu ve stresliydi ama takım adına 60 puan kazanarak eşsiz bir başarıya imza attık. İzleyenler için de oldukça keyifli bir yarış oldu. Önümüzdeki heyecan verici bir sezon olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​