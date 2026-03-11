Toyota 550 bin aracı geri çağırma kararı aldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) yaptığı açıklamaya göre geri çağırma kapsamında 550 bin 7 araç yer alıyor. Kararın, araçlarda tespit edilen koltuk sırtlığı mekanizmasına ilişkin güvenlik sorunu nedeniyle alındığı belirtildi.

NHTSA’nın değerlendirmesine göre bazı araçlarda arka koltuk sırtlığı mekanizması doğru şekilde kilitlenmeyebiliyor.

Bu durum özellikle kaza anında koltukların sabit kalmamasına yol açarak araç içindeki yolcular için yaralanma riskini artırabilecek bir güvenlik açığı oluşturuyor.

ABD’de araç güvenliği konusunda düzenleyici otorite olan NHTSA’nın incelemesi sonrasında Toyota’nın geri çağırma sürecini başlattığı bildirildi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre, şirketin söz konusu araçlarda tespit edilen mekanik sorunu gidermek amacıyla gerekli kontrolleri ve teknik düzeltmeleri yapacağı ifade edildi.