Toyota Boshoku Türkiye üretimde karbon nötr oldu

BESTENİGAR KARA

Japonya merkezli otomotiv tedarik şirketi Toyota Boshoku Corporation’ın Türkiye iştiraki Toyota Boshoku Türkiye (TBT), 12 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirdiği ‘Solar Farm’ projesi ile bu yıl üretimde karbon nötr dönemini başlattı. EKONOMİ’nin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e konuşan Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Hakan Konak “Solar Farm projemizde, sayaç mahsuplaşması yöntemini kullanacağız. Yıllık karının yaklaşık 2,5 milyon Euro olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla projemiz, 4-5 yılda kendini amorti edecek” dedi. Proje ile TBT, Toyota Boshoku Corporation’ın küresel operasyonu içerisinde enerjisini fabrika dışındaki bir tesisten tamamen karşılayabilen ilk şirket olacak.

Toyota Boshoku Corporation, Japonya merkezli Toyota’nın otomotiv tedarik şirketi olarak dünya genelinde 25 ülkede 91 üretim üssü ile faaliyet gösteriyor. Toyota’nın Türkiye’de yatırım kararı almasıyla 1997 yılında ülkeye giren Toyota Boshoku Corporation, 1998 yılından bu yana Sakarya ve Düzce’deki tesislerinde koltuk seti, kapı içi paneli, koltuk kılıfı, ön konsol komponentleri ve hava filtresi üretiyor. “Toyota, Türkiye’de yatırım kararı aldığında, Türkiye’ye yatırım yapan ilk Japon tedarikçi biz olduk” diyen Konak “Yıllar geçtikçe ürün gamımız genişledi ve müşteri portföyümüzde Toyota’nın İngiltere, Fransa ve Güney Afrika’daki üsleri de eklendi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye girişinden bu yana 149 milyon Euro’luk (4,8 milyar lira) konsolide yatırım yapan TBT, Toyota Boshoku Corporation’ın küresel operasyonunda yüzde 2,4’lük bir paya sahip. TBT, ayrıca, Japon şirketin Avrupa’daki ilk ve en köklü üretim üssü konumunda yer alıyor. Ana müşterisi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT) olan TBT, markanın Corolla ve C-HR modelleri için üretim gerçekleştirmekle birlikte; Alman otomotiv şirketi BMW için de imalat yapıyor. Bugün altı ülkeye ihracat yapan şirketin geçtiğimiz yıl ihracatı 33 milyon Euro’ya ulaştı. Konak “Fransa, Güney Afrika ve Polonya, ihracatımızda öne çıkan ülkelerden. Özellikle Düzce fabrikamızın cirosunun yarısından çoğunu ihracat oluşturuyor” dedi. TBT, birkaç ay içinde alınması planlanan Dâhilde İşleme Belgesi (D1) ile ihracat rakamlarını daha da artıracak.

Avrupa ve Afrika’ya teknik destek sağlıyor

Sakarya ve Düzce’de, toplam 100 bin metrekareyi aşan bir alanda üç tesisi ile üretim gerçekleştiren TBT, Toyota Manufacturing Europe’un ‘Tam zamanında üretim’ (Just-in-time) ve ‘Sıralı Üretim’ (Just in Sequence) tedarikçileri arasında yer alıyor. Yılda 280 bin set üretim kapasitesi bulunan TBT’nin 25 yıldaki üretimi 3,4 milyonu aştı. TBT’nin yüzde 100 iştiraki TB Sewtech Türkiye (TBST) ise 2013’ten bu yana TMMT için koltuk kılıfı üretiyor. TBST Düzce tesisinin yıllık üretim kapasitesi 500 bin araç sete ulaştı.

Öte yandan TBT, üretimde yüzde 100 yerlilik oranına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tesislerindeki kalıp ve makinelerde bu oran yüzde 100’e yakınken, parça ve malzemelerde ise yüzde 91’e ulaştı. 2019 yılından bu yana üretim süreçlerinde yurt dışından teknik destek almayan TBT, Avrupa ve Afrika Bölgesi’ndeki grup şirketlerine de destek vermeye başladı.

Diğer taraftan TBT, aldığı ödüllerde de rakiplerinden ayrışıyor. 2020 ve 2022 yıllarında EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne layık görülen şirket, 2023’te İngiliz Güvenlik Konseyi Uluslararası İş Güvenliği Ödülü aldı. Şirket, son olarak Türkiye’de 29 firmanın sahip olduğu ‘Top Employer 2024 Türkiye’ sertifikasını almaya hak kazandı.

Engelli istihdamında ilke imza attı

Kesintisiz olarak haftanın altı günü üç vardiya ile faaliyet gösteren TBT, bu çalışma modeli ile Toyota Boshoku Corporation’ın küresel operasyonundaki ilk ve tek iştirak olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan şirketteki kadın çalışan oranı ise yüzde 30’u aşıyor. “Kadın istihdamını artırmak orta vadeli stratejimizde önem verdiğimiz ve üç yıldır gündemimizde olan sıcak bir konu. Çok net pozitif ayrımcılık yapıyoruz” ifadelerini kullanan Konak “2022 yılındaki istihdamımızın yüzde 83’ünü kadınlar oluşturdu. Özellikle üretim sahasında bu oran yüzde 100. 2024’te de bu politikamıza devam ediyor; ofis tarafında da söz konusu oranı artırmayı planlıyoruz” diye konuştu. TBT, Ocak 2022’den bu yana, ofis personeli hariç yalnızca kadın operatör istihdam ediyor.

TBT, ağır engelli istihdamına yönelik 2021 yılı sonunda başlattığı bir proje kapsamında, fabrika ve üretim hatları dâhil tüm üretim üssünü yeniden düzenledi. Kasım 2022’den bu yana Sakarya ve Düzce tesislerinde toplamda 10 ağır engelli ekip arkadaşına istihdam sağlayan TBT, bu rakamı önümüzdeki dönemde artırmayı hedefliyor. Söz konusu çalışanların doğrudan üretim hatlarında istihdam edilmesi ve seri üretim koşullarında ana operasyona dâhil edilmesi ise, Toyota Boshoku Corporation’ın küresel operasyonlarında yine bir ‘ilk olma’ özelliği taşıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Konak “Bu ekip arkadaşlarımızın tahliye ve acil durumlarda iki takım arkadaşı bulunuyor. Proje ile engelli bireyleri iş ve sosyal hayata kazandırmayı amaçladık. Farkındalık yaratmak için özellikle ağır engelli bireylere odaklandık ve herkesin bu tür bir projeyi hayata geçirebileceğini göstermek istedik” diye konuştu. Projenin yoğun ilgi gördüğünü belirten Konak, belediyeler, diğer kurum ve firmaların TBT’nin projeyi paylaşmasını ve kendilerini bilgilendirmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Tesislerin enerji ihtiyacını Solar Farm karşılayacak

Yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınması, sürekli iyileştirmelerle günlük işlerde enerji tüketiminin azaltılması ve mühendislik yaklaşımları ve dijitalleşme araçlarıyla süreçlerin enerji verimli hale getirilmesi, TBT’nin sürdürülebilirlik kapsamındaki Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ESG) temelli yatırımlarında odaklandığı konular olarak ön plana çıkıyor. Elektrik üretiminin tamamını yüzde 100 yenilenebilir yeşil enerji kaynaklarından tedarik ettiklerini söyleyen Konak, bu unsurun uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikası ile belgelendiğini belirtti.

Bu yıl hayata geçirilen Solar Farm projesine de değinen Konak “Öncelikli odak noktamız, karbon nötr hale gelmekti. Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik taahhüt ve stratejiler doğrultusunda ortaya çıkan projede tesis kurulum çalışmaları tamamlandı” dedi. Konak “Yıllık toplam enerji tüketimi 14 GWh olan TBT ve TBSTR tesislerinin enerji ihtiyacının tamamı bu proje ile karşılanacak. Sayaç mahsuplaşması yöntemi kullanılacak proje kapsamında kurulan güneş enerjisi tesisinin toplam gücü ise 10 MWp olacak. Böylece TBT, bu yıl enerjisinin yüzde 100’ünü üretir hale gelecek” diye konuştu. Personel servisleri, ürün ve alt parça nakliye ve atık bertarafı gibi önemli emisyon noktalarını hesaplayan TBT, bu alandaki azaltımlar için de çalışmalara başladı. Şirket ilk adım olarak, müşteri ile ürün sevkiyatında kullanılan kamyonları elektrikli araçlara çevirdi. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Yeşil Satınalma Politikası çerçevesinde tesislerine giren her ürün ve ekipmanda enerji verimli olanları tercih eden TBT, makine ve ekipman parkını da enerji verimli hale getirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, çevre koruma bilincinin artırılması için ağaç ve çevre temizliği çalışmaları düzenleyen TBT, atık suların yeniden kullanımına yönelik kurmuş olduğu Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde, balıkların yaşayabileceği ve beslenebileceği düzeyde arıtılmış su kalitesi elde eti.

İyi bir kurumsal vatandaş olma felsefesi ile çalışıyor

Kuruluşundan bu yana iyi bir kurumsal vatandaş olma felsefesiyle faaliyet gösteren TBT, eğitim, çevre ve spor alanlarında projeler yürütüyor. 9 yıldır yürüttüğü ‘Arka Koltukta Emniyet Kemeri’ projesi ile 5 bin öğrenciye eğitim veren TBT, Sakarya’daki eğitim kurumları ve öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını bağış ve eğitim desteği ile karşılıyor. Yerel değerlerin korunması ve gelişimi için çalışmalar yürüten TBT, toplumsal cinsiyet eşitliliğini desteklemek ile spor ve kadın sporcuların yanında olmak üzere Sakarya Kadın Voleybol Takımı’nın sponsoru oldu. Şirket, 2023 yılında başlattığı ‘Üretim Sahasının Temelleri’ projesi kapsamında Sakarya’daki bir mesleki ve teknik okulun öğrencilerine iş güvenliği, kalite ve verimlilik eğitimleri verdi. TBT, ayrıca, üretim dersinin verimlilik boyutunu ortaya çıkarmak ve müfredata dâhil etmek üzere bu yıl bir pilot proje de başlattı. ‘TBear’ projesi ile 2017 yılından beri atık deri ve kumaşlardan oyuncak ayı, kalem kutuları gibi çevre dostu ürünler üreten TBT, söz konusu ürünleri yerel yardım kuruluşları ve okullara hediye ediyor. TBT, kan ve ilik, kitap, kıyafet, oyuncak bağışı ve temizlik çalışmalarına yönelik geniş kapsamlı ve çalışan katılımlı etkinlikler de düzenliyor.