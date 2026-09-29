Toyota Corolla tarihinde bir ilk: Elektrikli seçeneğiyle geliyor

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Toyota'nın dünyanın en çok satan otomobillerinden Corolla'yı 2028 model yılıyla kapsamlı şekilde yenilemesi bekleniyor.

Yeni Corolla'nın daha keskin bir tasarıma, geliştirilmiş bir altyapıya ve farklı motor seçeneklerine sahip olması öngörülüyor.

İlk kez 1966 yılında satışa sunulan Toyota Corolla, bugüne kadar dünya genelinde 57 milyondan fazla sattı.

Toyota, yeni nesille birlikte Corolla'yı elektrikleşme dönemine taşıyarak farklı güç ünitelerini aynı model ailesinde sunmayı hedefliyor.

Dört farklı motor seçeneği

Yeni Corolla'nın Toyota'nın TNGA-C platformunun geliştirilmiş versiyonu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

Bu altyapının;

Benzinli

Hibrit

Şarj edilebilir hibrit

Tam elektrikli

motor seçeneklerine uyum sağlayacağı belirtiliyor.

Yeni hibrit motor geliyor

Yeni hibrit Corolla'da elektrik motoruyla eşleştirilmiş 1,5 litrelik dört silindirli yeni bir motorun kullanılması bekleniyor. Cnbc-e'nin aktardığına göre, sistemin toplamda yaklaşık 134 beygir güç üretmesi öngörülüyor.

Toyota mühendislerine göre, yeni hibrit sistemin mevcut modele kıyasla yüzde 10 ila yüzde 20 daha verimli olması bekleniyor.

Arka aksa ek bir elektrik motoru yerleştirilerek dört tekerlekten çekişli hibrit versiyon sunulması da ihtimaller arasında.

Benzinli motorlar da devam edecek

Toyota, içten yanmalı motor seçeneğini tamamen bırakmayacak.

Yeni Corolla'da 1,5 litrelik turbo ve güncellenmiş 2,0 litrelik atmosferik benzinli motorların varlığını sürdürmesi bekleniyor.

Corolla tarihinde bir ilk

Yeni nesille birlikte Corolla ailesine ilk kez tamamen elektrikli bir versiyon eklenecek.

Bunun yanında daha büyük bataryaya sahip bir şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneğinin de sunulması bekleniyor.

Elektrikli Corolla'nın menzili ne kadar olacak?

Tam elektrikli Corolla'nın tek veya çift motorlu seçeneklerle sunulabileceği tahmin ediliyor.

Elektrikli modelin en az 400 kilometre civarında menzil sunması bekleniyor.

Toyota geçişi kademeli yapacak

Yeni Corolla ile Toyota'nın tamamen elektrikli modellere doğrudan geçmek yerine farklı güç seçeneklerini aynı model ailesinde sunacağı görülüyor.

Böylece marka, benzinli motorlardan hibrit ve elektrikli araçlara geçiş sürecinde daha esnek bir ürün gamı oluşturmayı hedefliyor.