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Toyota, en çok araç satan şirket ünvanını korudu

Toyota Motor, Ocak-Haziran 2026'da 5,39 milyonla "küresel bazda en çok araç satan" ünvanını üst üste 7. kez korudu.

Haber Merkezi
AA
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Toyota, en çok araç satan şirket ünvanını korudu
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Toyota Motor'dan yapılan açıklamada, grup şirketinin 1 Ocak-30 Haziran'a ilişkin güncel araç satış verilerini kapsayan bilançolar paylaşıldı.

Bilançolara göre Toyota'nın küresel ölçekte araç satışları, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 düşerek 5,39 milyon adet oldu.

Japon şirket, böylelikle en yakın rakibi Volkswagen AG'yi geride bıraktı ve yılın ilk yarısı "küresel bazda en çok araç satan" ünvanını 7. kez korudu.

Toyota'nın Japonya içi satışları yüzde 4,4 artışla 1,1 milyon adede yükselirken, deniz aşırı satışlar da yüzde 4,5 düşüşle 4,3 milyon araca geriledi.

Üretici şirketin 6 aylık satışları, önceki yıla kıyasla ABD'de yüzde 0,9 artarken, Çin'de yüzde 17,1 ve Orta Doğu bölgesinde de yüzde 21,6 düştü.

Volkswagen AG'nin Ocak-Haziran 2026 döneminde küresel bazda araç satışları ise 2025'in ilk yarısına kıyasla yüzde 8,4 düşüşle 4,13 milyon oldu.

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