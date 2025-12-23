Toyota, inverter sorunu nedeniyle ABD’de 55 bin aracı geri çağırıyor

Geri çağırma, hibrit ve elektrikli modellerde motor ile batarya arasındaki enerji akışını etkileyebilecek gevşek bir bağlantıyı gidermeyi amaçlıyor; NHTSA çözümün hala geliştirildiğini açıkladı.

ABD’de hibrit ve elektrikli Toyota’larda inverter alarmı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Toyota’nın bazı araçlarında inverter terminalinde tam temas sağlanamamasına yol açabilecek gevşek bir civata tespit etti. Bu bağlantı sorunu, özellikle hibrit ve elektrikli modellerde motor ile batarya arasındaki enerji akışını etkileyebilir. Toyota, güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 55.405 aracı geri çağırma kararı aldı.

Toyota, araç sahiplerini düzenli bakım ve servis kontrollerine çağırıyor

Geri çağırma kapsamında, araç sahiplerine bildirim gönderilecek ve yetkili servislerde gerekli kontroller yapılacak. NHTSA, çözümün hâlen geliştirilmekte olduğunu ve araç sahiplerinin servis talimatlarına uyarak önlem almalarının önemli olduğunu belirtti. Toyota, araç sahiplerinden araçlarını düzenli bakıma götürmelerini ve servis talimatlarına uymalarını tavsiye ediyor.

Yetkililer, geri çağırmanın proaktif bir güvenlik önlemi olduğunu vurguluyor. Henüz herhangi bir kazaya yol açacak bir durum rapor edilmemiş olsa da, şirket ve NHTSA olası sorunları önlemek için adım atıyor. Bu uygulama, Toyota’nın araç güvenliği standartlarını koruma ve müşteri güvenini sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.