Toyota Motor, ekimde üretim ve satış rekoru kırdı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota Motor, bu yılın ekim ayında üretim ve satış rekoru kırdı.

Marka, söz konusu ayda iştirakleri Daihatsu Motor ve Hino Motors da dahil olmak üzere, bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 1 milyon 35 bin 569 araç üretti.

Ekim ayında satışlar yüzde 5,6 artarak 970 bin 313 araca ulaştı ve bunun 190 bin 835'i Japonya'da satıldı. Avrupa satışları bir önceki yıla göre yüzde 15 artarken, Kuzey Amerika satışları yüzde 7,4 artış gösterdi.



Toyota ekim ayında dünya çapında 9,357 adet bataryalı elektrikli araç sattı ve giderek daha fazla sürücünün elektrikli araçlara geçtiği Çin'deki satışlar bir önceki yıla göre sadece yüzde 1,5 arttı. Toyota bu ayki kazanç raporunda, cari mali yıl için elektrikli araç satış hedefini 202 bin 123 bine düşürdü.