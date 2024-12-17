Toyota Türkiye, 30 yıldır dünyaya üstün kaliteli otomobiller üretiyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 30 yılda ürettiği üstün kaliteli toplam 3 milyon 700 bin adet otomobili 150’yi aşkın ülkeye ihraç ederek dünyanın her yerinde bulunan müşterileri ile buluşturuyor. 2023 yılında ihracat destinasyonlarına Avustralya ve Yeni Zelanda’yı da dâhil eden TMMT’nin, 1 milyonuncu hibrit C-HR’ı Avustralya’da alıcısına teslim edildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş Genel Müdür ve CEO’su Erdoğan Şahin, “30 yılda 2.5 milyar Euro yatırım, 3.7 milyon adet üretim ve yüzde 90 gibi yüksek oranlı ihracatla sektörümüze, bölgemize ve ülkemize ekonomik anlamda önemli bir katma değer sağlıyoruz. Ayrıca insan ve çevre odaklı yönetim anlayışıyla oluşturduğumuz ve başta 5 bin çalışanımız olmak üzere, tedarikçilerimiz ve tüm iş ortaklarımızın katılımıyla sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), üretimde 30’uncu yılını kutluyor. Sakarya’da ilk üretimine 1994 yılında Corolla modeliyle başlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yıllık 280 bin otomobil üretim kapasitesiyle 30 yılda Toyota’nın Japonya dışındaki en büyük fabrikalarından biri haline geldi. Üretime başladığı ilk günden itibaren yenilikçi bir anlayışla, alanında birçok yeniliğe imza atan ilklerin fabrikası Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Verso modeli ile Türkiye’de ilk MPV otomobili ve Toyota C-HR modeli ile de Türkiye’de ilk SUV ve ilk hibrit otomobili üretti. 2023 yılında seri üretimine başlanan Yeni Toyota C-HR Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobil oldu. Sürekli olarak gerçekleştirdiği yatırımlarla dünya standartlarında, modern üretim yapısına sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, aynı üretim bandında benzinli motorlu, hibrit ve şarj edilebilir olmak üzere üç farklı modelin üretimini gerçekleştiriyor. 30 yılda toplam 3 milyon 700 bin adet otomobil üreten TMMT, bugün itibariyle ürettiği hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçlarının yüzde 90’ını 5 kıtada 150 ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

“Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim üssü olduk”

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, 30 yıldır aralıksız yatırıma ve üretime devam ettiklerini, bu sayede hem bulundukları bölgeye, hem de Türkiye’ye ekonomik ve sosyal anlamda önemli katma değer sunduklarını söyledi. TMMT’nin 1990 yılında kurulduğunu, 1992 yılında Sakarya’da bulunan fabrikanın temellerinin atıldığı bilgisini paylaşan Şahin, “İki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan fabrikayla 1994’te ilk üretime başladığımız andan itibaren üstün kalitede güvenilir araçlar üretmek birinci önceliğimiz oldu. 30 yılda yaptığımız yatırımlarla dünya standartlarında modern, yenilikçi, sektöründe kalitenin öncüsü olarak sürdürülebilir üretim ve yönetim anlayışımızı sürekli geliştirdik. Aynı üretim bandında iki farklı model ürettiğimiz fabrikamızda bugün, benzinli motorlu, hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçları aynı anda üretebiliyoruz. Başta 5 bin çalışanımız olmak üzere, tedarikçilerimiz ve tüm iş ortaklarımızla büyük ve geniş bir aile olarak Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim üssü haline geldik. Oluşturduğumuz çevre ve toplum odaklı yönetim anlayışımızla tüm paydaşlarımızın katılımıyla sürdürülebilir gelecek için çalışıyoruz” dedi.

“Türkiye’de ilk hibriti ürettik”

Toyota C-HR’ı 2016 yılında üretmeye başladıklarını hatırlatan Şahin, “C segmentine yeni bir bakış açısı getiren yeni modelimiz Toyota C-HR’ın, bugün itibarıyla hem hibrit, hem de şarj edilebilir (PHEV) hibrit versiyonlarını; değişen trendler, müşteri istekleri ve beklentileri doğrultusunda global stratejilerle şekillenen ürün skalamız ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde üretiyoruz” diye konuştu.

1 milyonuncu C-HR hibrit Avustralya’daki müşterisine teslim edildi

Üretiminin yüzde 90’ını dünyanın dört bir yanına ihraç eden TMMT’nin ürettiği çevreyle dost, güvenli, üstün kaliteli ve en üst seviyede sürüş konforu sunan 1 milyonuncu Toyota C-HR Hibriti’in Sakarya’da başlayan yolculuğu Avustralya’da alıcısına teslim edilmesiyle tamamlandı. TMMT, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi Okyanusya ülkelerini de kapsayan ülkelere, ürettiği hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobilleri ihraç ediyor. Bu ülkelerle birlikte dünyanın 5 kıtasına ürettiği otomobilleri ihraç eden TMMT Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, şunları söyledi: “Toyota olarak her zaman daha iyi otomobiller üretmek için çalışıyoruz. Bunu yaparken de kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yeni teknolojiler yaratıyoruz ve zamanın ötesinde konumlanıyoruz. Bir milyonuncu hibrit CHR’ımızı Avustralya’daki müşterimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni ihracat pazarlarıyla ürettiğimiz otomobilleri dünya pazarlarına sunmaya devam edeceğiz. Bunu, her bir çalışanımızın yüksek gayreti ile başarıyoruz. Bir kez daha tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”

“30 yılda 3.7 milyon otomobil ürettik”

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin bugün itibariyle yıllık 280 bin otomobil üretim kapasitesine sahip olduğu bilgisini paylaşan Şahin, 30 yılda toplam 3.7 milyon adet otomobil üretimi ile önemli bir rekora imza attıklarını söyledi. Ürettikleri otomobilleri dünyanın dört bir yanına ihraç ettiklerini belirten Şahin, “Bugün Corolla ve C-HR modelleri ile gerçekleştirdiğimiz üretimimizin yüzde 90’ına yakınını 5 kıtadan 150 ülkeye ihraç ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ihracatla geçmişte olduğu gibi 2023 yılında da Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci şirketi olduk” dedi.

“2.5 milyar Euro yatırım gerçekleştirdik”

İkinci nesil Toyota C-HR ve PHEV batarya üretimine 2023 yılında başladıklarını kaydeden Erdoğan Şahin, “Bunun için Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak 308 milyon Euro’luk ilave yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımla birlikte Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak bugüne kadar toplam 2.5 milyar Euro yatırıma ulaştık” dedi. Yeni nesil Toyota C-HR’ın üretimiyle birlikte, Türkiye’de ve Toyota’nın Avrupa’daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olduklarını vurgulayan Şahin şunları söyledi; “Sakarya’da yıllık 75 bin adet kapasiteli yeni batarya üretim hattımız ile Toyota’nın Avrupa operasyonlarında elektrifikasyon dönüşümünün merkezi haline geldik. Yeni batarya hattında yeni nesil şarj edilebilir hibrit otomobillerin bataryalarını üretiyoruz. Elektrifikasyon dönüşümünü destekleyen bu üretim üssümüzle Toyota Avrupa’nın hedeflerine ulaşmasında önemli bir görev üstleniyoruz.”

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin 30 yılda ürettiği otomobiller

Model Adet

Corolla 1.380.970

C-HR 1.255.365

Verso 767.790

Auris 283.410

Toplam 3.687.535