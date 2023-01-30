Toyota, Sakarya’yı hibrit otomobil ve batarya üssü yapıyor

Türkiye’nin ilk şarj edilebilir hibrit otomobili yeni Toyota C-HR, dünyada ilk kez Toyota Otomobil Sanayi Türkiye tarafından Sakarya’da üretilecek. Üretilecek yeni C-HR için gerçekleşen 317 milyon Euro’luk yatırım ile Toyota’nın Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 2,3 milyar Euro’ya ulaşacak.

Sakarya’daki fabrika bir ilke daha ev sahipliği yapacak ve Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı da Sakarya’da kurulacak. Batarya üretim hattı, yıllık 75 bin adet batarya kapasitesi ile üretimi destekleyecek olup, alanında uzman 60 çalışan ek olarak istihdam edilecek. Hibrit versiyonuna ilave olarak yerli üretim batarya ile üretilen şarj edilebilir hibrit C-HR, Toyota’nın 2030’daki 100 yüzde 100 elektrikli modeller hedefine önemli bir katkı sağlayacak.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin yüksek kaliteli otomobil üretim tecrübesinin ve ileri mühendislik kabiliyetinin bir göstergesi olan bu projede üzerimize düşen görevleri, büyük bir özveri ile, planladığımız çerçevede hayata geçireceğiz. Bu proje Toyota’nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya’daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha teyit ediyor.”

Toyota Motor Avrupa Üretimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Marvin Cooke ise “Avrupa’da ilk batarya üretimiyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Toyota Avrupa’nın elektrifikasyon planında önemli bir rol üstlenmiş olup bu bizim için stratejik bir dönüm noktası” dedi. Yeni Toyota C-HR, C-SUV segmentinde Toyota’nın yeni dizayn anlayışını da yansıtacak. Bu proje ile Toyota Yeni Global Platform (TNGA2) üzerinde 5. Nesil hibrit ve şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip yeni C-HR, dünyada ilk olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de üretilecek.

Toyota, 2035 yılına kadar hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araçlarıyla müşterilerine geniş bir yelpazede ürünler sunmaya devam edecek. Şarj edilebilir hibrit otomobil olan yeni Toyota C-HR'ın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

150'den fazla ülkeye ihracat yaptı

Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundaki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2022’de ürettiği 220 bin aracın 185 binini 150’den fazla ülkeye ihraç etti. Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçısı konumundaki şirketin üretim ve ihracat operasyonları Sakarya’daki tesislerinde 5500 çalışanı ile haftanın 6 günü 3 vardiya devam etmektedir.